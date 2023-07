IND vs WI 2nd Test: 'बिहार के लाल' मुकेश कुमार ने चटकाया पहला इंटरनेशनल विकेट, Virat Kohli का रिएक्शन था देखने लायक

डीएनए हिंदी: पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (IND vs WI 2nd Test) के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 5 विकेट गंवाकर 229 रन बना लिए थे. तीसरा दिन बारिश से प्रभावित रहा, जिसके वजह से ओवर्स की कटौती हुई. वेस्टइंडीज की टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 209 रन पीछे है. इससे पहले टीम इंडिया ने विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)-रवि अश्विन (R Ashwin) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 438 रन बनाने में सफल रही. 438 के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को जडेजा ने पहला झटका दिया. उसके बाद डेब्यू कर रहे मुकेश कुमार ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया. उन्होंने किर्क मैकेंजी को ईशान किशन (Ishan Kishan) के हाथों कैच कराया.

शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए मुकेश कुमार ने बाएं हाथ के मैकेंजी को गुड लेंथ पर गेंद फेंकी, जिसे वह सही दिशा नहीं दे सके और बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद ईशान किशन के दस्ताने में समा गई. अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने के बाद मुकेश खुश दिखे और विराट कोहली ने उन्हें गले लगा लिया. अन्य भारतीय टीम के साथी भी उनके आउट होने का जश्न मनाने के लिए उनके आसपास इकट्ठा हो गए. इसके तुरंत बाद बारिश आ गई जिससे खेल एक घंटे से अधिक समय तक रुका रहा और तीसरे दिन का लंच जल्दी ले लिया गया.

Mukesh Kumar's maiden Test wicket! A moment for him to savour. A video for you to savour. #INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/fpCQSf1LsF

मुकेश को बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह मिली थी. उन्हें 2022 में वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुना गया था लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला. उन्होंने 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रतिनिधित्व किया और टीम के कोच रिकी पोंटिंग को प्रभावित करने में सफल रहे. रविचंद्रन अश्विन से टेस्ट कैप हासिल करने के बाद मुकेश भावुक हो गए. दिन के खेल के बाद बीसीसीआई के साथ बातचीत में मुकेश ने अपने डेब्यू को लेकर अपनी मां के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया.

No Dream Too Small! 🫡



Mukesh Kumar's phone call to his mother after his Test debut is all heart ❤️#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/Sns4SDZmi2