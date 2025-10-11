IND vs WI: शुभमन गिल ने दिल्ली में शतक जड़ तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, विराट कोहली के इस क्लब में हुए शामिल

Shubman Gill Break Rohit Sharma Record: वेस्टइंडीज के खिलाफ शुभमन गिल ने नाबाद शतकीय पारी खेली है, जिसके बाद उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में 10 अक्टूबर से खेला जा रहा है. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद शतक ठोका है. हालांकि टीम इंडिया ने दूसरे दिन 518 रनों पर पारी घोषित कर दी. इसमें यशस्वी जायसवाल के 175 रन और शुभमन गिल रे नाबाद 129 रनों का योगदान रहा. ऐसे में गिल ने अपने इस शतक से रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विराट कोहली के एलीट क्लब में अपना नाम शामिल कर लिया है.

दिल्ली में गरजा शुभमन गिल का बल्ला

दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुभमन गिल ने 196 गेंदों में 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 129 रनों की पारी खेली है. इस पारी की बदौलत गिल ने घर में अपन सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना दिया है. इससे पहले साल 2023 अहमदाबाद में उन्होंने 128 रन बनाए थे. वहीं अब उन्होंने 129 रन बनाकर नया कीर्तिमान बना लिया है.

गिल ने रोहित को पछाड़ा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा ने लगाए थे. लेकिन अब शुभमन गिल के नाम ये रिकॉर्ड है. उन्होंने भारत के लिए WTC में सबसे ज्यादा शतक लगा दिए हैं. रोहित ने 9 शतक लगाए थे. वहीं गिल ने 10 शतक पूरे कर लिए हैं. इसके अलावा गिल ने WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है. रोहित ने WTC में 2716 रन बनाए थे और अब गिल ने 2826 रन बना दिए हैं.

विराट कोहली के क्लब में शामिल हुए गिल

शुभमनव गिल ने बतौर भारतीय कप्तान 5 टेस्ट शतक लगाने के लिए 12 पारियों का सहारा लिया है. वहीं विराट कोहली ने 18 पारियों में ये कारनामा किया था. हालांकि लिस्ट में टॉप पर सुनील गावस्कर का नाम है, जिन्होंने 10 पारियों में 5 शतक लगा दिए थे. वहीं अब गिल भी विराट से आगे निकल गए हैं.

एक साल में 5 टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान

एक साल यानी कैलेंडर ईयर में बतौर भारतीय कप्तान 5 टेस्ट शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल विराट कोहली की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इससे पहले विराट कोहली ने साल 2017 और 2018 में ये कारनामा किया था. वहीं अब गिल ने 2025 में 5 टेस्ट शतक पूरे कर लिए हैं.

