Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

मिस्टेक पर मिस्टेक... जिस गलती के लिए सस्पेंड हुए Thousand को Thursday लिखने वाले मास्टर साब, उसी से भरा मिला उनका सस्पेंशन ऑर्डर

‘मुझे नहीं लगता ये मांग बेतुकी है’- Deepika Padukone ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Bihar Election 2025: लड़ना-भिड़ना छोड़े, इसलिए तेजस्वी को बिहार का चेहरा बनाए महागठबंधन...

Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

हार्दिक पांड्या की Lamborghini की कीमत जान उड़ जाएंगे होश, इन फीचर्स से लैस है ये कार

Rekha Skincare Secrets: 70 की उम्र में भी शीशे सी चमकती है रेखा की त्वचा, जान लीजिए ब्यूटी क्वीन की ग्लासी स्कीन का राज

Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

Yashasvi Jaiwal Century: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है और तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 10, 2025, 01:54 PM IST

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया है और उनके लिए ये शतक काफी यादगार होने वाला है. क्योंकि जायसवाल ने इस शतक के साथ ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि जायसवाल ने कौन-कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

दिल्ली में आया जायसवाल का शतक

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेली है. उन्होंने 145 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है. इस दौरान उन्होंने 16 चौके भी ठोके हैं. इतना ही नहीं जायसवाल ने पहले केएल राहुल के साथ 58 रनों की ओपनिंग साझेदारी की और फिर अब साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 142 रनों की पार्टनरशिप कर ली है. यशस्वी ने अपने इस शतक के कई रिकॉर्ड अपने नाम किया. 

23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

यशस्वी जायसवाल ने इस शतक के साथ बड़ा कारनामा किया है. दरअसल, उन्होंने सिर्फ 23 की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने टेस्ट में अब तक 2245 रन और वनडे में 15 और टी20 में 723 रन बनाए हैं. 

24 साल के होने से पहले टेस्ट में 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • डॉन ब्रैडमैन (12)
  • सचिन तेंदुलकर (11)
  • गारफील्ड सोबर्स (9)
  • जावेद मियांदाद (7)
  • ग्रीम स्मिथ (7)
  • एलेस्टियर कुक (7)
  • केन विलियमसन (7)
  • यशस्वी जायसवाल (7)

जयसवाल के डेब्यू के बाद से भारत के सलामी बल्लेबाजों द्वारा शतक

  • 7 यशस्वी जयसवाल
  • 6 अन्य सभी संयुक्त

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

