IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

Yashasvi Jaiwal Century: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है और तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया है और उनके लिए ये शतक काफी यादगार होने वाला है. क्योंकि जायसवाल ने इस शतक के साथ ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि जायसवाल ने कौन-कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

दिल्ली में आया जायसवाल का शतक

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेली है. उन्होंने 145 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है. इस दौरान उन्होंने 16 चौके भी ठोके हैं. इतना ही नहीं जायसवाल ने पहले केएल राहुल के साथ 58 रनों की ओपनिंग साझेदारी की और फिर अब साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 142 रनों की पार्टनरशिप कर ली है. यशस्वी ने अपने इस शतक के कई रिकॉर्ड अपने नाम किया.

🚨 YASHASVI JAISWAL COMPLETED 3000 RUNS IN INTERNATIONAL CRICKET 🚨



- He is just 23 years, What a talent in making. pic.twitter.com/oZWmTRuGWS — Johns. (@CricCrazyJohns) October 10, 2025

23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

यशस्वी जायसवाल ने इस शतक के साथ बड़ा कारनामा किया है. दरअसल, उन्होंने सिर्फ 23 की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने टेस्ट में अब तक 2245 रन और वनडे में 15 और टी20 में 723 रन बनाए हैं.

24 साल के होने से पहले टेस्ट में 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

डॉन ब्रैडमैन (12)

सचिन तेंदुलकर (11)

गारफील्ड सोबर्स (9)

जावेद मियांदाद (7)

ग्रीम स्मिथ (7)

एलेस्टियर कुक (7)

केन विलियमसन (7)

यशस्वी जायसवाल (7)

जयसवाल के डेब्यू के बाद से भारत के सलामी बल्लेबाजों द्वारा शतक

7 यशस्वी जयसवाल

6 अन्य सभी संयुक्त

