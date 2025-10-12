Add DNA as a Preferred Source
10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में कुलदीप यादव ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की है और पंजा खोल दिया है. इसके घातक गेंदबाजी के बदौलत कुलदीप ने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 12, 2025, 06:39 PM IST

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में कुलदीप यादव ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की है और पंजा खोल दिया है. इसके घातक गेंदबाजी के बदौलत कुलदीप ने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 518 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके बाद वेस्टइंडीज को 248 रनों पर ऑलआउट करने के बाद फॉलो-ऑन भी दे दिया. वहीं फॉलो-ऑन करते हुए वेस्टइंडीज ने काफी दमदार वापसी की है और 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. आइए जानते हैं कि कुलदीप ने किस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.

कुलदीप यादव ने खोला पंजा

कुलदीप यादव ने काफी घातक गेंदबाजी की है और पंजा खोल दिया है. उन्होंने 26.5 ओवरों में 82 रन खर्च किए हैं और 4 मेडन ओवर फेंके है. इस दौरान उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट चटकाया है. इसके साथ उन्होंने 5 बार टेस्ट, 2 बार वनडे और 2 बार टी20 क्रिकेट में पंजा खोल लिया है.  

ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

दरअसल, कुलदीप यादव बाएं हाथ से फिरकी गेंदबाजी करते हैं. ऐसे में उन्होंन बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर के दौर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर लिया है. उन्होंने बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर के तौर पर अब तक 5 बार पंजा खोला है और ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले जॉन वॉर्डल का नाम पहले स्थान पर था, उन्होंने भी 5 बार ही 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. कुलदीप ने 5 बार पंजा खोलने के लिए 15 टेस्ट मैच लिए हैं, जबकि जॉनी वॉर्डल ने 28 मैचों का सामना किया था.

होप और  कैम्पबेल ने करवाई टीम की वापसी

वेस्टइंडीज की टीम दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन सिर्फ 248 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने टीम को फॉलो-ऑन दे दिया था. लेकिन वेस्टइंडीड ने दमदार कमबैक किया है और गिल की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि टीम ने अपनी दूसरी पारी में 49 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना दिया है और अब 97 रनों से पीछे है. टीम के लिए शाई होप 103 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 66 रन बनाए हैं. इसके अलावा जॉन कैम्पबेल ने 145 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से नाबाद 87 रन बनाए हैं और वो अपने शतक के करीब है. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी 

भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 175 रनों की पारी खेली. हालांकि वो अपने दोहरे शतक से चूक गए. क्योंकि वो रनआउट हुआ है. वहीं शुभमल गिल ने 196 गेंदों में 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 129 रनों की पारी खेली थी. वहीं साई सुदर्शन ने 87 रनों की पारी खेली थी. हालांकि नितीश रेड्डी 43 और ध्रुव जुरेल 44 रन बनाए. केएल राहुल 38 रन बना सके थे. टीम ने कुल 518 रन बोर्ड पर लगाए थे. 

