IND vs WI Test: भारत को हराने के इरादे से मैदान पर उतरा बेटा, मां चाहती थीं विराट ठोके शतक, मिलकर हुईं इमोशनल

डीएनए हिंदी: विराट कोहली (Virat Kohli) के 29वें टेस्ट शतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए. कोहली ने विदेशी सरजमीं में साल 2018 के बाद से टेस्ट में शतक जड़ा है. इस शतक की गवाह जोशुआ डा सिल्वा की मां भी बनीं, जो कोहली के बड़ी फैन हैं. मैदान पर जब कोहली अपने शतक के करीब थे तब जोशुआ ने उन्हें बताया कि वह चाहते हैं कि आप अपना शतक पूरा कर लें. विराट कोहली ने उनसे वजह पूछी तो बताया कि उनका मां बहुत बड़ी फैन हैं और उनका एक बार आपसे मिलने का सपना है. दिन का खेल खत्म होने के बाद विराट कोहली ने जोशुआ डा सिल्वा की मां से मुलाकात की. वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज की मां कोहली से मिलने के बाद इमोशनल हो गईं.

विराट कोहली को देखने के लिए स्टेडियम आई वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जोशुआ डा सिल्वा की मां ने अपने बेटे से पहले ही कहा था कि वह सिर्फ विराट कोहली के लिए स्टेडियम आ रही हैं. अब उनका एक और सपना पूरा हो गया. मैच खत्म होने के बाद जोशुआ डा सिल्वा की मां ने विराट कोहली से मुलाकात की और उनसे मिलकर काफी इमोशनल हो गईं. कोहली ने इस मैच में अपने करियर का 76वां शतक जड़ा. वह एक्टिव खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम ने इनके शानदार शतक और जडेजा अश्विन के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 438 रन बनाए.

Joshua Da Silva's mother hugged and kissed Virat Kohli. (Vimal Kumar YT).



