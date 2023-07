IND vs WI 2nd Test: पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय ओपनर्स ने किया कमाल, जायसवाल के साथ रोहित ने बनाया ये रिकॉर्ड

डीएनए हिंदी: पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज और भारत (West Indies vs India) के बीच शुरू हुए दूसरे टेस्ट (WI vs IND 2nd Test) के पहले दिन भारतीय ओपनर्स ने टीम इंडिया (Team India) को शानदार शुरुआत दी है. लंच तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 100 से अधिक रन जोड़ लिए हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने भारतीय टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया है और स्कोर बोर्ड पर 121 रन लगा दिए हैं. रोहित शर्मा 102 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद हैं तो जायसवाल 56 गेंदों में 52 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं.

पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने पारी और 141 रन से बड़ी जीत हासिल की थी. दूसरे टेस्ट में भी वेस्टइंडीज के गेंदबाज अभी तक कुछ कमाल नहीं कर सके हैं. अनुभवी गेंदबाज केमार रोच की गेंद पर छक्का लगाकर रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो जायसवाल काफी तेजी से रन बना रहे हैं. दोनों ने लगातार दूसरी पारी शतकीय साझेदारी की है. इस तरह किसी विदेशी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाले भारतीय ओपनर्स की लिस्ट में इन दोनों बल्लेबाजों ने जगह बना ली है.

Captain Rohit Sharma has aced the Test of the #Windies in style yet again🔥