IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, 10-12 लोगों के मरने की आशंका

'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान

Time Magazine ने दिखाए कम बाल तो नाराज हुए Trump, पत्रिका को लेकर Truth पर कह दी इतनी बड़ी बात...

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक

Bihar Election 2025: 'HAM' ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया प्रत्याशी; यहां देखें पूरी सूची

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

क्रिकेट

क्रिकेट

'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा मुकाबला जीतने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर सवाल खड़े किए हैं. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 14, 2025, 08:49 PM IST

'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान

gautam gambhir 

    भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया. अरुण जेटली स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि दिल्ली की पिच बेहतर हो सकती थी. न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर 3-0 से मिली करारी हार के बाद भारत ने अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगहों पर सपाट पिचें बनाईं. अहमदाबाद में वेस्टइंडीज दोनों ही पारियों में 50 ओवर तक नहीं खेल सकी. लेकिन दिल्ली में पिछली पारियों से सबक लेते हुए सपाट पिच पर बेहतर प्रदर्शन किया.

    गंभीर ने पिच पर आपत्ति जताते हुए कहा, "मुझे लगा था कि यहां हमें बेहतर विकेट मिल सकता था. तेज गेंदबाजों के लिए भी पिच में कुछ होना चाहिए. मुझे पता है कि हम स्पिनर्स की अहम भूमिका के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास दो अच्छे तेज गेंदबाज हों, तो आप चाहते हैं कि वे मैच में बने रहें."

    उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आगे चलकर हम टेस्ट क्रिकेट में बेहतर विकेट हासिल कर सकते हैं. क्योंकि हम सभी पर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज अच्छी पिचों पर खेलना है."

    भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से जीता था. इसके बाद टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज को 248 रन पर समेट दिया. इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली. वेस्टइंडीज की टीम फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर हुई. इस टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया. उम्मीद की जा रही है कि जब भारत 14 नवंबर से कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैच खेलेगा, तब पिच पर ध्यान केंद्रित हो सकता है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

