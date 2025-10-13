IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: वेस्टइंडीज पहली बारी में 248 रन पर सिमट गई, लेकिन फिर जब भारत ने उन्हें फॉलो ऑन दिया था, जो टीम ने तगड़ी वापसी की और भारत को ही 121 रनों का टारगेट दे दिया.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से खेला जा रहा है. वहीं सोमवार 13 अक्टूबर को दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले 518 रन बोर्ड पर लगा दिया था. वहीं वेस्टइंडीज पहली बारी में 248 रन पर सिमट गई, लेकिन फिर जब भारत ने उन्हें फॉलो ऑन दिया था, जो टीम ने तगड़ी वापसी की और भारत को ही 121 रनों का टारगेट दे दिया. हालांकि टीम इंडिया ने चौथे दिन के अंत तक 63 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. अब टीम को जीत के लिए 58 रन चाहिए.

टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन

वेस्टइंडीज ने ऑलो-ऑन खेलते हुए 390 रन बोर्ड पर लगा दिए और 120 रनों की बढ़त बना ली. ऐसे में भारत को जीत के लिए 121 रनों की जरूरत थी. हालांकि टीम इंडिया को चौथे दिन के खेल के अंत तक केवल 58 रन ही चाहिए. टीम इंडिया ने चौथे दिन तक 63/1 (18) रन बना दिया है. टीम के लिए केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 रनों पर नाबाद रहे. वहीं दोनों के बीच 99 गेंदों में 54 रनों की साझेदारी भी हो गई है.

फॉलो ऑन में वेस्टइंडीज की तगड़ी वापसी

भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 518 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में केवल 248 रन बना बना सकी और टीम 271 रनों से पीछे थे. ऐसे में शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दे दिया था. लेकिन इस बार टीम ने काफी तगड़ा कमबैक किया और 390 रन बोर्ड पर लगा दिए.

टीम के लिए शाई होप ने 103 रन और जॉन कैप्बेल ने 115 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोस्टन चेज ने 40 और जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इतना ही नहीं 11वें नंबर पर बैटिंग कर रहे जेडन सील्स ने 32 रन बना डाले.

इतिहास में चौथी बार ऐसा कर रही टीम इंडिया

आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अब तक 41 बार विपक्षी टीमों को फॉलो-ऑन खिलाया है, लेकिन इसमें से केवल 4 बार ही टीम को दोबारा बैटिंग करनी पड़ी है. ठीक 12 साल पहले यानी 2013 में टीम इंडिया ने फॉलो ऑन देकर दोबारा बैटिंग की थी.

