IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: गिल का शतक, फिर वेस्टइंडीज ने गंवाए 4 विकेट; दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भी पूरा हो गया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भी पूरा हो गया है. दूसरे दिन शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली और नाबाद 129 रन बनाए. टीम इंडिया ने 518 रनों पर पारी घोषित कर दी थी. उसके बाद वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरी और दूसरे दिन के अंत तक टीम ने 140 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिया है. दिल्ली टेस्ट में पूरी तरह से टीम इंडिया ने अपना कब्जा बनाया हुआ. यहां देखिए दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान क्या-क्या हुआ है.

ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल

दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत में शुभमन गिल ने काफी शानदार बैटिंग की और शतक ठोक दिया. गिल ने 196 गेंदों में 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 129 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नितीश कुमार रेड्डी 54 गेंदों में 43 रन ठोके. वहीं ध्रुव जुरेल ने 44 रनों की पारी खेली. ऐसे में टीम इंडिया ने 134.2 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन बना लिए और फिर पारी घोषित कर दी.

वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 21 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया. उसके बाद चंद्रपॉल और एलिक अथानाज के बीच 65 रनों की शानदार साझेदारी कर ली. लेकिन फिर 87 रनों के स्कोर पर चंद्रपॉल आउट हो गए. उसके बाद 106 रनों के स्कोर पर एलिक अथानाज भी पवेलियन लौट गए. हालांकि 107 रनों के स्कोर पर रोस्टन चेज भी पवेलियन लौट गए.

वहीं टीम के लिए अब शाई होप 46 गेंदों में 31 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं. वहीं टेविन इमलाच 31 गेंदों में 14 रनों पर खेल रहे हैं. इन दोनों के बीच अब तक 33 रनों की साझेदारी भी हो गई है.

रवींद्र जडेजा ने चटकाए तीन 3 विकेट

दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने अपना कहर बरपाया है. टीम के 4 विकेट में से कुल 3 विकेट जडेजा ने अपने नाम किए हैं. रवींद्र जडेजा ने 14 ओवरों में 37 रन देकर 3 विकेट लिए. जबकि कुलदीप यादव ने 12 ओवरों में 45 रन देकर 1 विकेट चटकाया है. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 7 ओवर, जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर और मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर फेंके और उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली है.

