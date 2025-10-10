IND vs WI 2nd Test Day 1 Highlights: टीम इंडिया के नाम रहा दिल्ली टेस्ट का पहला दिन, दोहरे शतक के करीब पहुंचे जायसवाल
IND vs WI 2nd Test Day 1 Highlights: दिल्ली टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. टीम इंडिया ने पहले दिन ही 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेली है.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन का खेल पूरा हो गया है. दिल्ली टेस्ट के पहले दिन कुल 90 ओवरों में का खेल हुआ और टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 318 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोक दिया है और अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं साई सुदर्शन अपने शतक से चूक गए. हालांकि कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल नाबाद रहे.