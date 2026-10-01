भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन, सिर्फ 4 बार चेज हुआ 400+ स्कोर; दूसरे मैच में बने 8 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट
India vs West Indies: भारत ने पहली बार 400 प्लस स्कोर चेज किया है और वनडे इतिहास में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है. इसके अलावा, गिल ने तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर भी बनाया. भारत और वेस्टइंडीज वनडे में 8 महारिकॉर्ड्स भी बने हैं.
पिछले कुछ सालों में वनडे क्रिकेट में भी काफी तेजी से रन बनने लगे और बड़े-बड़े स्कोर भी बोर्ड पर लगे हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में भी देखने को मिला. इस मैच में कुल 811 रन बना, जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 233 रन बनाए. भारत ने पहली बार 400 प्लस स्कोर चेज किया है और वनडे इतिहास में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है. इसके अलावा, गिल ने तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर भी बनाया. भारत और वेस्टइंडीज वनडे में 8 महारिकॉर्ड्स भी बने हैं.
भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में कैरिबियन टीम ने पहले खेलते हुए 405 रनों की विशाल लक्ष्य बना दिया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये टारगेट नहीं चेज कर पाएगी. लेकिन फिर कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीजी फैंस की खुशियों पर पानी फेर दिया. रोहित और गिल के बीच 255 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. रोहित ने 75 गेंदों में 101 रन बनाए, जबकि गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन बनाए.
406 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को टीम इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवरों में ही चेज कर दिया. गिल और रोहित के अलावा, विराट कोहली ने 19 गेंदों में 29 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 31 रन बनाए. शुभमन गिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बना दिया है, जबकि रोहित शर्मा ने शतक जड़कर अपने आलोचकों की बोलती भी बंद कर दी है.
2022 से वनडे में सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड
लिस्ट A में पहले बैटिंग करते हुए और चेज करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी
लगातार दो वनडे पारियों में सबसे ज़्यादा रन
किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत
हारने वाली टीम का सबसे बड़ा ODI स्कोर
वनडे में सबसे ज़्यादा कुल रन
ODI में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर
वनडे में सबसे बड़े सफल रन चेज
24 सालों से नहीं जीती सीरीज
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे रिकॉर्ड पिछले 24 सालों से एकतरफा रहे हैं. साल 2002 में आखिरी बार वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज जीती थी. लेकिन साल 2002 के बाद से अब तक एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है. 2026 में भी भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है.
एक मैच में बने 5 शतक
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में कुल 5 शतक लगे हैं. वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली, जबकि भारत के लिए एक शतक और एक दोहरा शतक खिलाड़ियों ने बनाया है. वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंप्बेल ने 101, शाई होप ने 104 और अमीर जंगू ने 114 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत के लिए रोहित शर्मा ने 101 और शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही पूरे मैच में कुल 5 शतक बने, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है.