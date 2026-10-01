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भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन, सिर्फ 4 बार चेज हुआ 400+ स्कोर; दूसरे मैच में बने 8 रिकॉर्ड्स

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भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन, सिर्फ 4 बार चेज हुआ 400+ स्कोर; दूसरे मैच में बने 8 रिकॉर्ड्स

India vs West Indies: भारत ने पहली बार 400 प्लस स्कोर चेज किया है और वनडे इतिहास में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है. इसके अलावा, गिल ने तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर भी बनाया. भारत और वेस्टइंडीज वनडे में 8 महारिकॉर्ड्स भी बने हैं. 

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 01, 2026, 02:27 PM IST

भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन, सिर्फ 4 बार चेज हुआ 400+ स्कोर; दूसरे मैच में बने 8 रिकॉर्ड्स

IND vs WI (Photo IANS)

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पिछले कुछ सालों में वनडे क्रिकेट में भी काफी तेजी से रन बनने लगे और बड़े-बड़े स्कोर भी बोर्ड पर लगे हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में भी देखने को मिला. इस मैच में कुल 811 रन बना, जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 233 रन बनाए. भारत ने पहली बार 400 प्लस स्कोर चेज किया है और वनडे इतिहास में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है. इसके अलावा, गिल ने तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर भी बनाया. भारत और वेस्टइंडीज वनडे में 8 महारिकॉर्ड्स भी बने हैं. 

भारत-वेस्टइंडीज वनडे में बने 811 रन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में कैरिबियन टीम ने पहले खेलते हुए 405 रनों की विशाल लक्ष्य बना दिया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये टारगेट नहीं चेज कर पाएगी. लेकिन फिर कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीजी फैंस की खुशियों पर पानी फेर दिया. रोहित और गिल के बीच 255 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. रोहित ने 75 गेंदों में 101 रन बनाए, जबकि गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन बनाए. 

406 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को टीम इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवरों में ही चेज कर दिया. गिल और रोहित के अलावा, विराट कोहली ने 19 गेंदों में 29 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 31 रन बनाए. शुभमन गिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बना दिया है, जबकि रोहित शर्मा ने शतक जड़कर अपने आलोचकों की बोलती भी बंद कर दी है. 

2022 से वनडे में सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड

  • 10 शुभमन गिल
  • 9 विराट कोहली
  • 9 ट्रेविस हेड
  • 8 शाई होप 
  • 8 कमिंडु मेंडिस

लिस्ट A में पहले बैटिंग करते हुए और चेज करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

  • ट्रेविस हेड
  • शुभमन गिल

लगातार दो वनडे पारियों में सबसे ज़्यादा रन

  • 342 मार्टिन गुप्टिल (105 और 237*) 2015 में
  • 333 शुभमन गिल (110 और 223*) 2026 में
  • 324 शुभमन गिल (116 और 208) 2023 में
  • 316 रोहित शर्मा (52 और 264) 2014 में
  • 316 शॉन विलियम्स (174 और 142) 2023 में

किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत

  • 14 भारत बनाम वेस्टइंडीज
  • 12 पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
  • 10 पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज
  • 10 भारत बनाम श्रीलंका
  • 9 दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे

हारने वाली टीम का सबसे बड़ा ODI स्कोर

  • 434/4 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2006
  • 411/8 श्रीलंका बनाम भारत, राजकोट 2009
  • 405/7 वेस्टइंडीज बनाम भारत, गुवाहाटी 2026
  • 401/6 न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, बेंगलुरु 2023
  • 389 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज 2019

वनडे में सबसे ज़्यादा कुल रन

  • 872 ऑस्ट्रेलिया (434) बनाम दक्षिण अफ्रीका (438) जोहान्सबर्ग 2006
  • 825 भारत (414) बनाम श्रीलंका (411) राजकोट 2009
  • 811 वेस्टइंडीज़ (405) बनाम भारत (406) गुवाहाटी 2026
  • 807 इंग्लैंड (419) बनाम वेस्टइंडीज (389) सेंट जॉर्ज 2019
  • 771 ऑस्ट्रेलिया (388) बनाम न्यूजीलैंड (383) धर्मशाला 2023

ODI में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर

  • 264 रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, कोलकाता 2014
  • 237* मार्टिन गुप्टिल बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन 2015
  • 223* शुभमन गिल बनाम वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026
  • 219 वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर 2011
  • 215 शुभमन गेल बनाम जिम्बाब्वे, कैनबरा 2015

वनडे में सबसे बड़े सफल रन चेज

  • 435 साउथ बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग 2006
  • 406 भारत बनाम वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026
  • 375 नीदरलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, हरारे 2023 (सुपर ओवर में जीत)
  • 372 साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन 2016
  • 370 नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, डंडी 2025

24 सालों से नहीं जीती सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे रिकॉर्ड पिछले 24 सालों से एकतरफा रहे हैं. साल 2002 में आखिरी बार वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज जीती थी. लेकिन साल 2002 के बाद से अब तक एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है. 2026 में भी भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है.

एक मैच में बने 5 शतक

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में कुल 5 शतक लगे हैं. वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली, जबकि भारत के लिए एक शतक और एक दोहरा शतक खिलाड़ियों ने बनाया है. वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंप्बेल ने 101, शाई होप ने 104 और अमीर जंगू ने 114 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत के लिए रोहित शर्मा ने 101 और शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही पूरे मैच में कुल 5 शतक बने, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है. 

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