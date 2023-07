Ind Vs WI: यशस्वी-रोहित करेंगे ओपनिंग और गिल खेलेंगे नंबर 3 पर, देखें सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

डीएनए हिंदी: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट (Ind Vs WI 1ST Test) में शुभमन गिल ओपनिंग नहीं करेंगे. रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि गिल खुद नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहते हैं. इसके अलावा, टीम इंडिया के कप्तान ने यह भी कहा है कि भारतीय टीम लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी. इसके बाद से माना जा रहा है कि टीम इंडिया अब नए कलेवर में दिखेगी जहां रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे. इसके बाद से सोशल मीडिया पर गिल ट्रेंड कर रहे हैं और फैंस के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं. कुछ फैंस इस पर खुशी जता रहे हैं तो कुछ ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिलने की वजह से दुखी हैं.

रोहित और यय़स्वी को ओपनिंग करते देखने के लिए फैंस उत्साहित

यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में मौका दिए जाने की बात काफी समय से हो रही थी और अब रोहित श्रमा ने उनके खेलने पर मुहर लगा दी. लंबे समय से टीम इंडिया की लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन की खोज इस ओपनिंग जोड़ी से समाप्त हो सकती है. फैंस रोहित और यशस्वी को खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं. शुभमन गिल बतौर ओपनर सफल रहे हैं लेकिन अब वह पुजारा की जगह नंबर 3 पर खेलेंगे और यह देखना दर्शकों के लिए काफी रोमांचक होने वाला है.

We got our new Test opening pair. Jaiswal will open along with Rohit Sharma.