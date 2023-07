Ind Vs WI: विराट कोहली की फिटनेस के लिए मेहनत देख हो जाएंगे हैरान, शेयर की एक्सरसाइज की तस्वीरें

डीएनए हिंदी: विराट कोहली (Virat Kohli) की फिटनेस की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में ही होती है. कोहली खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं और नियम से डाइट भी फॉलो करते हैं. वेस्टइंडीज के साथ डोमिनका टेस्ट (Ind Vs WI) से पहले जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं. उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह लेग एक्सरसाइज कर रहे हैं. फिटनेस के लिहाज से यह एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है लेकिन इसे करने के लिए बेहद कुशलता की जरूरत होती है. किंग पिछले 8 साल से नियमित तौर पर यह कठिन लगने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं. फैंस पूर्व कप्तान की इन फोटो पर फिदा हो गए हैं और उनकी खूब तारीफ कर रहे.

फिटनेस के लिए विराट कोहली करते हैं खूब मेहनत

बेहतरीन फिटनेस के लिए खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है. विराट कोहली ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा है, हर दिन लेग डे होना चाहिए. पिछले 8 साल से यह सिलसिला जारी है और लगातार चल रहा है. फोटो देखकर समझ आ रहा है कि पिछले 8 साल में किंग ने अपनी फिटनेस के लिए कितनी मेहनत की है और इसका असर भी साफ नजर आता है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विराट का बल्ला दोनों ही पारियों में नहीं चला था और फैंस को अब वेस्टइंडीज में उनसे धमाकेदार पारी की उम्मीद है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट डोमेनिका में 12 जुलाई से खेला जाएगा.

Everyday should be a leg day 🦵. 8 years and counting. 🙌 pic.twitter.com/MgQK7LZHzI