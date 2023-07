Virat Kohli के ग्राउंड पर मस्ती का वीडियो वायरल, देखें किंग ने कैसे लिए वेस्टइंडीज के मजे

डीएनए हिंदी: विराट कोहली से फैंस को डोमेनिका टेस्ट (Ind Vs WI Test) में शतक की उम्मीद थी लेकिन किंग 76 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि उन्होंने अच्छी पारी खेलने के साथ ही मैदान पर अपने कूल अंदाज और मस्ती से भी फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. कोहली कभी गिल और ईशान के साथ मस्ती करते नजर आए तो कभी फील्डिंग करते हुए गुनगुनाते और डांस करते दिखे. मैदान पर उनका और यशस्वी का वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की मौज लेने का भी वीडियो वायरल हो रहा है. फैंस किंग के इस अंदाज पर खूब मजे ले रहे हैं. भारतीय टीम ने पहला टेस्ट पारी और 141 रनों के अंतर से जीत लिया है. यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू टेस्ट में ही 171 रनों की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने.

विराट कोहली ने किया फैंस का मनोरंजन

टीम इंडिया ने मैच मे में जोरदार पकड़ पहले दिन से ही बना ली थी और भारतीय टीम की जीत पक्की थी. इस दौरान विराट कोहली फील्डिंग करते हुए काफी रिलैक्स अंदाज में लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वह बस मैच खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और मैच के बाद जोरदार पार्टी होगी. मैदान पर ही कोहली झूमते हुए और मस्ती करते दिखे थे. मुंबई इंडियंस ने भी कोहली का यह वीडियो शेयर किया है.

शुभमन गिल और ईशान किशन के साथ ग्राउंड पर की मस्ती

विराट कोहली मैदान पर शुभनन गिल और ईशान किशन के साथ भी मस्ती करते नजर आए. तीनों के बीच में क्या बात हुई यह तो नहीं पता चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि तीनों खिलाड़ी काफी रिलैक्स मूड में हैं और हंसी-मजाक कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर तीनों की ही तस्वीर खूब शेयर की जा रही है. मैच की बात करें तो ईशान को इस टेस्ट में बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला और शुभमन गिल अच्छी पारी नहीं खेल सके. अब पोर्ट ऑफ स्पेन में इ दोनों युवाओं के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

