Ind Vs WI: डोमेनिका से है विराट और द्रविड़ का खास कनेक्शन, कोच और किंग के लिए स्पेशल है यह ग्राउंड    

डीएनए हिंदी: समय का पहिया कैसे घूमता है इसका उदाहरण डोमेनिका टेस्ट (Ind Vs WI 1ST Test) में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और कोच को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं. भारतीय टीम ने आखिरी बार इस मैदान पर साल 2011 में टेस्ट मैच खेला था जो ड्रॉ पर खत्म हुआ था. उस समय राहुल द्रविड़ और विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा थे. आज राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं. किंग कोहली ने उस दौरे की यादें ताजा करते हुए एक तस्वीर शेयर की है. 2011 में वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में ही कोहली का टेस्ट डेब्यू भी हुआ था. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 12 जुलाई से शुरू होने वाला है. पूरे देश को उम्मीद है कि इस मैच में किंग कोहली का पुराना रूप दिखेगा और उनके बल्ले से शानदार पारियां निकलेंगी.

Ind Vs WI Series से ही विराट कोहली का हुआ था डेब्यू

विराट कोहली के लिए वेस्टइंडीज का दौरा हमेशा ही खास रहता है क्योंकि 2011 में भारत और वेस्टइंडीज सीरीज के साथ विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू हुआ था. भारतीय टीम ने डोमेनिका में आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2011 में खेला था और अब विराट कोहली टीम में अकेले खिलाड़ी हैं जिन्हें इस ग्राउंड पर खेलने का अनुभव है. 2011 में इस दौरे पर राहुल द्रविड़ भी टीम का हिस्सा थे और डोमेनिका टेस्ट की प्लेइंग 11 में द्रविड़ और कोहली दोनों खेले थे. भारतीय टीम ने वह सीरीज 1-0 से जीती थी जबकि तीसरा टेस्ट जो डोमेनिका में खेला गया था, वह ड्रॉ रहा था.

The only two guys part of the last test we played at Dominica in 2011. Never imagined the journey would bring us back here in different capacities. Highly grateful. 🙌 pic.twitter.com/zz2HD8nkES