Ind Vs WI 1ST Test: Rahane की ऐसी बात सुनकर कैमरे पर ही हंस पड़े Rohit Sharma, देखें मजेदार वीडियो

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपने मजाकिया स्वभाव की वजह से भी जाने जाते हैं. अजिंक्य रहाणे स्थानीय मीडिया और भारत के कुछ रिपोर्टरों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान कैप्टन भी ग्राउंड पर पहुंच गए. उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहाणे से मजेदार सवाल पूछे. बीसीसीआई ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. रहाणे ने वेस्टइंडीज में 100 से ऊपर की औसत से रन बनाए हैं और रोहित ने भी इसे लेकर सवाल पूछा. हालांकि इसके बाद मजे लेने के लिए उन्होंने उनसे कैरेबियाई लाइफस्टाइल को लेकर भी कुछ मजेदार सवाल पूछे जिस पर वहां मौजूद सब लोगों को हंसी आ गई. हिंदी में हुई इस बातचीत के दौरान स्थानीय रिपोर्टर भी मुस्कुराते दिख रहे थे.

रहाणे से रोहित शर्मा ने पूछे मजेदार सवाल

दरअसल एक रिपोर्टर ने अजिंक्य रहाणे से पूछा कि आप टीम के वाइस कैप्टन हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वह उसे पूरा करेंगे. इसके बाद रोहित ने उनसे पूछा कि आप यहां के मैदान को अच्छे से जानते हो और काफी रन बना चुके हो. नए खिलाड़ियों को क्या सुझाव दोगे? रहाणे ने कहा कि मैं कहूंगा कि फोकस रखना चाहिए. इसके बाद रोहित ने उनसे कहा कि यहा चिल्ड माहौल रहता है, 5 बजे के बाद... कैसे फोकस रखें? आप नए लड़कों को क्या कहेंगे.



