Ind Vs WI: अश्विन की फिरकी पर नाची वेस्टइंडीज, जीत के साथ बने धुआंधार रिकॉर्ड्स

India won by an innings and 141 runs: भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमेनिका में टेस्ट मैच टीम ने तीसरे दिन ही जीत लिया. अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट झटके जिसकी मदद से टीम इंडिया ने पारी और 141 रनों से मैच जीत लिया है.