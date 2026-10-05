क्या पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी को मिला मिलेगा मौका? टी20 सीरीज में ये 5 खिलाड़ी कर सकते हैं कमाल; देखें संभावित प्लेइंग 11

India vs West Indies 1st T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन की वापसी हो सकती है और साथ ही इन 5 खिलाड़ियों पर नजरे होंगी.

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया था. सेमीफाइनल और फाइनल में अय्यर ने संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग का मौका दिया था, जबकि सैमसन 3 तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे. हालांकि, दोनों ही मैच में वैभव बतौर ओपनर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और साथ ही सैमसन भी फ्लॉप रहे थे. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के पहले टी20 में प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकता है. इस सीरीज में 5 खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होगी. अब देखना ये है क्या कप्तान पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन उतराते हैं या उसमें बदलाव करते हैं?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार, शान 7 बजे से शुरू होगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया था. ऐसे में अब वेस्टइंडीज टी20 सीरीज जीतकर अपनी हार का बदला लेना चाहेगी. लेकिन ये टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. क्योंकि, मौजूदा टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं.

वैभव सूर्यवंशी पर क्या बोले हेड कोच गौतम गंभीर

हेड कोच गौतम गंभीर ने वैभव को लेकर जियोस्टार पर कहा, "ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव था. हां, वो अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है. एक और बात, सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं."

उन्होंने आगे कहा, "ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम का समीकरण कैसा है, कौन सा खिलाड़ी कोच और कप्तान को मैच जिताने की क्षमता रखता है और टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन क्या है. इसके साथ ही ये भी देखना होता है कि किसने लंबे समय तक लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है. अगर आज हम वैभव को मौका देते हैं, तो मेरे और टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ी, चाहे वो अभिषेक हों या संजू सैमसन के बीच बातचीत काफी मुश्किल होगी."

वैभव नहीं सैमसन को मिलेगा मौका?

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वो दोनों ही मैच में फ्लॉप रहे थे. ऐसे में अब वो अपनी बल्लेबाजी क्रम पर दोबारा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वैभव को 11 में मौका नहीं मिलेगा और सैमसन ही ओपनिंग करेंगे. लेकिन अब ये मैच के दिन टॉस के बाद ही क्लियर हो पाएगा.

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और प्रिंस यादव.

इन 5 खिलाड़ियों पर रहेंगी सभी की नजरे

प्रिंस यादव- उभरते हुए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार और बेहतरीन लाइन एंड लेंथ से खासा प्रभावित किया है. 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में प्रिंस 9 विकेट निकाल चुके हैं. उनकी गेंदबाजी में सबसे खास बात उनकी स्पीड रही है, जिसने बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें पैदा की हैं. बुमराह की गैरमौजूदगी में प्रिंस से वेस्टइंडीज के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

कुलदीप यादव- टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को इस साल अब तक सिर्फ 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने को मिले हैं. इस दौरान उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए टी20 सीरीज में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. लखनऊ जैसी पिच पर कुलदीप को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है और इस मैदान पर कहर भी बरपा सकते हैं.

ईशान किशन- भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं. वो टी20 इंटरनेशनल में इस साल (2026) अब तक 1005 रन बना चुके हैं. 2026 में अब तक दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने 1000 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं. इतना ही नहीं, ईशान ये मुकाम हासिल करने वाले सूर्यकुमार यादव के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं.

अभिषेक शर्मा- भारतीय विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 28 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली थी. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ फैंस उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाए होंगे.

वैभव सूर्यवंशी- वेस्टइंडीज के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग इलेवन में शामिल होना, थोड़ा मुश्किल लग रहा है. लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है, तो 15 साल के वैभव विस्फोटक प्रदर्शन कर सकते हैं. आईपीएल खेलने की वजह से उन्हें घरेलू मैदानों का अच्छा खासा अनुभव हो गया है, जिससे वो अपनी बल्लेबाजी से एकतरफा खेल सकते हैं.