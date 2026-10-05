IND vs WI: लखनऊ में कभी नहीं बने 200 रन, 99 पर सिमट चुकी है टीम; जानें पिच से लेकर रिकॉर्ड्स तक पूरी जानकारी

IND vs WI 1st T2O Pitch Report: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है. अभी टीम इंडिया का काम खत्म नहीं हुआ है और अब दोनों देशों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है.

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है. अभी टीम इंडिया का काम खत्म नहीं हुआ है और अब दोनों देशों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मैच मंगलवार 6 अक्टूबर, 2026 को खेला जाना है. ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में 200 का स्कोर पार नहीं हुआ और सबसे छोटा स्कोर 99 रन है. रिकॉर्ड्स को देखते हुए इकाना स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकून मानी जाती है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लिया था और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. एशियन गेम्स के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज से सीरीज खेलने वाली है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस सीरीज को भी अपने नाम करना चाहेगी.

इकाना की पिच रिपोर्ट

लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. पिछले कई मुकाबलों में देखा गया है कि यहां की पिच काफी धीमी है और स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है. हालांकि, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल मिल सकता है. बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा. क्योंकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स बल्लेबाजों पर हावी होने लगते हैं.

कैसा है स्टेडियम के रिकॉर्ड्स?

लखनऊ में भारतीय टीम के अलावा अफगानिस्तान ने भी टीमों की मेजबानी की हुई है. इस मैदान पर अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. हालांकि, भारतीय टीम ने सिर्फ तीन ही मैच खेले हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने भारत से ज्यादा 4 मैच खेले हैं. ऐसा बहुत कम होता है कि मेहमान टीम ने मेजबान टीम से ज्यादा मैच खेले हों. भारत ने इस मैदान पर 3 मैच खेले और सभी मैचों में जीत हासिल की है.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम ने 4 मैच खेले और सिर्फ एक जीत हासिल की है. कैरिबियन टीम ने एक भारत और तीन अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेले हैं. अफगानिस्तान ने कैरिबियन टीम को दो मैचों में शिकस्त दी है.

सबसे बड़ा स्कोर- 199 रन

सबसे छोटा स्कोर- 99

शतक- 1 (रोहित शर्मा)

विकेट- 6 (करीम जनत)

भारत और वेस्टइंडीज के हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 31 मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज 10 मैच जीती है. आखिरी 5 टी20 मैचों में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 बार हराया है. हालांकि, टीम इंडिया के आंकड़े काफी ज्यादा अच्छे और इस बार भी टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिल सकता है.

कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम?

एक्यूवेदर के अनुसार, लखनऊ में मंगलवार 6 अक्टूबर को मौसम पूरा तरह से साफ नहीं रहेगा. तापमान 31 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. हालांकि, फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि मंगलाव को 45 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है.

कब और कहां देखें लाइव मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी. इस सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से खेले जाएंगे.

भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि विश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर.

वेस्टइंडीज- शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिम्रोन हेटमायर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैंपसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर.