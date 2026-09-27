भारत में पिछले 24 सालों से वनडे सीरीज नहीं जीती वेस्टंडीज, जानें कितनी बार हुई भिड़ंत

India vs West Indies 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. खास बात ये है कि 24 साल से वेस्टइंडीज की टीम ने भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है.

भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है. खासकर वनडे क्रिकेट में. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह तक कई दिग्गज खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं और इन प्लेयर्स से पहले भी कई दिग्गज खिलाड़ी टीम का हिस्सा रह चुके हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. खास बात ये है कि 24 साल से वेस्टइंडीज की टीम ने भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है. पिछले 24 सालों में भारत और कैरिबियन टीम के बीच कई बार भिड़ंत हुई, लेकिन टीम भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैतों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला रविवार 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाना है, जबकि आखिरी मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज भी खेली जानी है. हालांकि, इस बार वेस्टइंडीज की टीम अपनी हार का सूखा खत्म करना चाहेगी और 24 साल बाद पहली वनडे सीरीज जीतने की कोशिश करेगी.

आखिरी बार भारत में कब जीती थी वेस्टइंडीज?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 1948 से वनडे सीरीज खेली जा रही है. कभी वेस्टइंडीज भारत का दौरा करती है, तो कभी भारत कैरिबियन देश जाती है. लेकिन भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी बार साल 2002 में वनडे सीरीज जीती थी. साल 2002 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें वेस्टइंडीज ने 4 मैच और भारत ने 3 मुकाबले अपने नाम किए थे. लेकिन उसके बाद से कैरिबियन टीम जीत हासिल नहीं कर पाई है.

7 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीता था, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने ही दूसरा मैच 7 विकेट से जीता. लेकिन फिर तीसरे मैच में भारत ने कमबैक किया और 81 रनों से जीत हासिल की. उसके बाद चौथा मैच भारत ने 5 विकेट से अपने नाम किया. लेकिन फिर कैरिबियन टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया. उसके बाद भारत ने 3 विकेटसे जीत हासिल की है और सीरीज में 3-3 की बराबरी कर ली. लेकिन आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 135 रनों से हरा दिया और सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली.

भारत में 24 सालों में कितनी बार हुई भिड़ंत?

साल 2002 के बाद वेस्टइंडीज की टीम साल 2006 में भारत आई थी और 4 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें भारत ने 3-1 से जीत हासिल की थी. हालांकि, साल 2006 के बाद कैरिबियन टीम ने 2011 में दौरा किया था और 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से जीत लिया था. साल 2013 में ही वेस्टइंडीज और भारत के बीच 3 मैचों की सीरीज हुई, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत हासिल की. साल 2015 में एक बार फिर वेस्टइंडीज ने भारत का दौरा किया और भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था.

साल 2018 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें भारत ने 3-1 से अपने नाम किया था. साल 2019 में भी भारत ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था. साल 2021-22 में वेस्टइंडीज ने भारत से 3 मैचों की सीरीज खेली और टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था. हालांकि, साल 2021-22 के बाद वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के लिए 2026 में दौरा किया और तीन मैचों की सीरीज खेल रही है.

24 सालों से वनडे सीरीज न जीतने पर क्या बोले डैरेन सैमी

24 सालों से वनडे सीरीज न जीतने को लेकर डैरेन सैमी ने कहा, "भारत में खेलने का मतलब एक शानदार सीरीज का हिस्सा होना होता है, क्योंकि भारत नंबर-1 टीम है. हमें यहां आए हुए 24 साल हो गए हैं. हमने भारत में कोई सीरीज नहीं जीती है. इसलिए एक टीम के तौर पर हमारे लिए यहां आकर खुद को चुनौती देने और वनडे क्रिकेट में दुनिया में हमारी क्या स्थिति है, ये जानने का एक शानदार मौका है."

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026 फुल स्क्वाड

भारत- रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़ और नमन धीर.

वेस्टइंडीज- जॉन कैंपबेल, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमार जोसेफ, ज्वेल एंड्रयू, विटेल लॉज और कीमो पॉल.