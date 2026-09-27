303 पारी और 15000 से ज्यादा रन, सचिन तेंदुलकर से काफी आगे निकले विराट कोहली; भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

क्रिकेट
Virat Kohli ODI Runs: वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने शतक ठोका और साथ ही अपने नाम वनडे में 15000 से ज्यादा रन भी कर लिए. विराट ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से बता दिया है कि वो अब वनडे में सचिन से भी आगे निकल गए हैं.
वनडे क्रिकेट का नाम जब भी आता है, तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहला का नाम जुबान पर आता है. मास्टर ब्लास्टर ने वाइट बॉल क्रिकेट में कई दशक राज किया है. लेकिन अब विराट कोहली की वनडे क्रिकेट पर बादशाहत है. वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने शतक ठोका और साथ ही अपने नाम वनडे में 15000 से ज्यादा रन भी कर लिए. विराट ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से बता दिया है कि वो अब वनडे में सचिन से भी आगे निकल गए हैं. विराट लगातार सचिन के एक-एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और आज भी उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने सचिन को पीछे छोड़ते हुए ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे रविवार 27 सितंबर को खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है. कैरिबियन टीम ने 296 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 41.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. विराट कोहली ने 88 गेंदों में 10 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 139 रन बनाए. इस दौरान उनका 157.95 का स्ट्राइक रेट रहा. इसके अलावा, शुभमन गिल ने भी शतक ठोका. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.
विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रनों की नाबाद पारी के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. विराट ने अब तक वनडे के 315 मैचों की 303 पारियों में 15080 रन बनाए हैं. हालांकि, 15000 रन बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने 377 पारियां ली थी, जो विराट कोहली से काफी ज्यादा है. सचिन ने 34 साल 66 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था, जबकि विराट ने 37 साल 326 दिन की उम्र में रिकॉर्ड बनाया है. इतना ही नहीं, विराट ने 15000 रन बनाने के लिए 15950 गेंदों का सामना किया, जबकि मास्टर ब्लास्टर ने 17528 गेंदें ली थी.
सचिन बनाम कोहली
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज
किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक
लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली के सबसे तेज वनडे शतक (गेंदों के आधार पर)
वनडे में सबसे ज्यादा शतक
वनडे में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा जीत में शामिल खिलाड़ी
वनडे में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ कोहली के सबसे ज्यादा रन
कोहली की वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के
शतकीय पारी के बाद क्या बोले विराट कोहली?
विराट कोहली ने 139 रनों की नाबाद पारी के बाद कहा, "जैसा कि मैंने कहा कि मैंने खुद से वादा किया कि मैं सकारात्मक होकर खेलूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं. इसलिए मैं इसी तरह खेलना जारी रखूंगा, लेकिन लापरवाह नहीं बनूंगा. मेरा मतलब है कि वर्ल्ड कप में अब बस एक साल बचा है. मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और हां, मेरे लिए ये बिल्कुल साफ है कि जो भी मैच मुझे खेलने को मिलेंगे, उनमें मुझे खेल के अलग-अलग पहलुओं पर काम करते रहना है. खुद को फिट रखना है, खुद को चुनौती देनी है, अगर हो सके तो आखिरी 15 ओवरों में एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक दौड़ना है. इनर रिंग में फील्डिंग करनी है और जोश दिखाना है."
एक दिन में लगे 5 शतक
रविवार 27 सितंबर 2026 को कुल 5 शतक लगे हैं. दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे खेला गया था, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया था. इन दोनों मैचों में कुल 5 शतक लगे हैं. भारत और वेस्टइंडीज मैच में जस्टिन ग्रीव्स ने 101 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल ने 110 रन और विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाए. वहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मैच में टेम्बा बावुमा ने 103 रन बनाए, जबकि डेविड मिलर ने 142 रनों की पारी खेली. इस तरह एक दिन में कुल 5 शतक लगे हैं.
कैसा रहा भारत-वेस्टइंडीज मैच?
वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 101 रन, जॉन कैंबेल ने 62 रन, जबकि अमीर जंगू ने नाबाद 58 रन बनाए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके जवाब में भारत ने 41.4 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए शुभमन गिल 110 और विराट कोहली ने 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की पारी खेली.