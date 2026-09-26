IND vs WI: तिरुवनंतपुरम में 390 रन भी बने और 73 पर भी सिमटी टीम, पिच से किसे मिलेगी मदद? जानें स्टेडियम की रिपोर्ट

IND vs WI Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच रविवार 27 सितंबर को खेला जाएगा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फैंस उन्हें बहुत की ही मैदान पर देख पाते हैं. ऐसे में फैंस अब एक बार फिर रो-को की जोड़ी को खेलते हुए देख सकते हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच रविवार 27 सितंबर को खेला जाएगा. इस भारतीय सरजमीं पर खेली जानी वाली वनडे सीरीज में कई रिकॉर्ड्स टूट और बन सकते हैं. लेकिन खास नजरे स्टेडियम पर होंगी, जहां एक बार 390 रनों का भी स्कोर बना है, तो एक टीम सिर्फ 73 रनों पर ही सिमट गई. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट से लेकर स्क्वाड और आंकड़े सभी जान सकते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम का हिस्सा है और वो एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे. रो-को की जोड़ी को देखने के लिए स्टेडियम में फैंस की भीड़ उमड़ सकती है.

तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. तेज गेंदबाजों को इस पिच पर सीम और स्विंग से मदद मिल सकती है.वहीं, अगर बल्लेबाज क्रीज पर पैर जमा लेते हैं, तो वो गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. हालांकि, इस मैदान पर काफी हाई-स्कोरिंग मैच भी देखने को मिले हैं. इस मैदान की पिच मिली-जुली है.

तिरुवनंतपुरम में कैसा है सबसे बड़ा और छोटा टोटल?

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में अब तक सिर्फ दो वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस मैदान पर साल 2018 में पहला वनडे मुकाबला खेला गया था, जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच ही खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज ने सिर्फ 104 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 14.5 ओवरों में चेज कर दिया था. उसके बाद साल 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 390 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका सिर्फ 73 रनों पर ही सिमट गई.

सबसे बड़ा टोटल- 390

सबसे छोटा टोटल- 73

तिरुवनंतपुरम में किसके नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट?

तिरुवनंतपुरम के मैदान पर सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है. उन्होंने 2 मैचों में 199 रन बनाए हैं. हालांकि, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2023 में 166 रनों की नाबाद पारी भी खेली है, जो इस मैदान पर सबसे बड़ी पारी है. इसके अलावा रोहित शर्मा ने दो मैचों में 105 रन बनाए हैं. हालांकि, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा के नाम इस मैदान पर 4-4 विकेट हैं. दोनों ने ये कारनामा सिर्फ एक मैच में किया है.

सबसे ज्यादा रन- विराट कोहली (199) और रोहित शर्मा (105)

सबसे ज्यादा विकेट- मोहम्मद सिराज (4 विकेट) और रवींद्र जडेजा (4 विकेट)

सबसे ज्यादा शतक- विराट कोहली (एक शतक)

कैसा रहेगा तिरुवनंतपुरम में मौसम?

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे में तिरुवनंतपुरम में बारिश होने की उम्मीद है. मैच के दिन 51 प्रतिशत बारिश की संभावना है और काले बादल भी छाए रहने की उम्मीद है. वहीं, तापमान 31 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

फैंस कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर होगी.

भारत या वेस्टइंडीज किसका पलड़ा भारी?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 142 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 72 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मैच जीते हैं. इसके अलावा, 4 मैच बेनतीजे रहे और 2 मुकाबले टाई भी हुए हैं. भले ही पुराने आंकड़े मिले-जुले होंगे. लेकिन आखिरी 5 वनडे में भारत का दबदबा देखने को मिला है. क्योंकि टीम ने आखिरी 5 मैच में से 4 जीते हैं और एक कैरिबियन टीम को जीत मिली है.

दोनों टीमों के फुल स्क्वाड

भारत- रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़ और नमन धीर.

वेस्टइंडीज- जॉन कैंपबेल, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमार जोसेफ, ज्वेल एंड्रयू, विटेल लॉज और कीमो पॉल.