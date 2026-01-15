IND vs USA U19 Highlights: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएसए को 6 विकेट से दी मात

IND vs USA U19 Highlights: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला भारत और यूएसए के बीच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला भारत और यूएसए के बीच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में यूएसए की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 107 रनों पर ही सिमट गई थी. हालांकि दूसरी पारी के दौरान बारिश ने अपनी खलल डाली थी, लेकिन कुछ समय इंतेजार करने के बाद बारिश रुके और मैच दोबारा शुरू हुआ. लेकिन इस बार टीम इंडिया के सामने डीएलएस मेथड के तहत 96 रनों का आंकड़ा था, जिसे टीम ने 18 ओवरों में चेज कर दिया और 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. इस तरह भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया है.

बारिश के कारण भारत को मिला था 96 रनों का लक्ष्य

भारतीय टीम की पारी के चौथे ओवर के बाद बारिश के कारण मुकाबला रोक दिया गया था. तब टीम इंडिया ने 21 रन पर अपना एक विकेट गंवा दिया था. लेकिन उसके बाद खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस बार भारत के सामने सिर्फ 96 रनों का लक्ष्य था और मैच 37 ओवरों का कर दिया गया. दूसरी पारी में 13 ओवर घटाए गए और साथ ही 11 रन भी कम किए गए. ऐसे में टीम इंडिया ने 18 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर दिया और 6 विकेट से वर्ल्ड कप का पहला मैच जीत लिया.

टीम के लिए आयुश म्हात्रे ने 19, वैभव सूर्यवंशी ने 2, वेदांत त्रिवेदी ने 2, विहान मलहोल्त्रा ने 18, अभिज्ञान कांदु ने नाबाद 42 और कनिष्क चौहान ने नाबाद 10 रनों की पारी खेली. इस तरह टीम इंडिया ने यूएसए को 6 विकेट से हरा दिया. आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया है.

किन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट?

आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में भारतीय गेंदबाज हेनिल पटेल ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा दीपेश दिवेंद्र, आरएस अंब्रिश, खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी ने 1-1 विकेट अपने नाम किए. वहीं यूएसए के लिए ऋत्विक अप्पीदी ने 2 विकेट, ऋषभ सिंपी और उत्कर्ष श्रीवास्तव ने 1-1 विकेट चटकाया.

ऐसी रही यूएसए की पारी

यूएसए की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 35.2 ओवरों में 107 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम केलिए नीतीश सुदिनी ने 36 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. अमरिन्दर गिल 1, साहिल गर्ग 16, अर्जुन महेश 16, उत्कर्ष श्रीवास्तव 0, अदनीत झांब 18, अमोघ अरेपल्ली 3, ऋषभ शिम्पी 0, सबरीश प्रसाद 7, अदित कप्पा 5 और ऋत्विक अप्पीदी 0 रन बना सके.

