Suryakumar Yadav PC: हर्षित से लेकर ईशान और प्लेइंग इलेवन तक, वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जवाब

Women Heart Health: महिलाओं में क्यों जल्दी पकड़ में नहीं आती दिल की बीमारी? वो 5 बातें जो आपके लिए जान लेना है जरूरी

NEET-PG 2025-26 का कट-ऑफ 235 से माइनस 40 जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, NBEMS से मांगा जवाब

U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि

Suryakumar Yadav Press Conference: यूएसए के खिलाफ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हर्षित राणा से लेकर ईशान किशन और टीम की प्लेइंग इलेवन तक सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 06, 2026, 05:54 PM IST

Suryakumar Yadav Press Conference

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 फरवरी से होने जा रही है. ग्रुप स्टेज में प्रति दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में 7 फरवरी को ही भारत भी यूएसए के खिलाफ टूर्नामेंट का आगाज करेगा. यूएसए के खिलाफ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हर्षित राणा से लेकर ईशान किशन और टीम की प्लेइंग इलेवन तक सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

पत्रकार- सूर्या, हर्षित राणा पर कोई अपडेट? क्या उसे बाहर कर दिया गया है या वो अभी भी वहीं है?

सूर्यकुमार- "उन्हें अभी तक बाहर नहीं किया गया है, लेकिन अभ्यास मैच के बाद वो अच्छे नहीं दिख रहे थे. चिकित्सक उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज इसका पता लगा लेंगे. लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता. हां, ये उतना बढ़िया नहीं है."

पत्रकार- अगर मैं ईशान किशन से पूछूं. जब से वो टीम में आए हैं, तब से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने वॉर्म-अप में ओपनिंग की. टीम में शामिल होने के बाद उनके ग्राफ के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके आखिरी मैच के बाद, उनके अर्धशतक के बाद आप बहुत खुश दिख रहे थे. ड्रेसिंग रूम में ईशान किशन का प्रभाव और जिस तरह से वो आए हैं. क्या हम वर्ल्ड कप में उन्हें ओपनिंग करते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं?

सूर्यकुमार- "निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने पिछले पांच टी20 में क्रिकेट खेला है, वो एक इंटरनेशनल खेल था. इसलिए उन्होंने बहुत कुछ दिखाया. लेकिन अगर आप घरेलू क्रिकेट को देखें तो वो खेल रहे थे. मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20. उसमें भी उन्होंने ऐसी ही बल्लेबाजी की थी. और वो यहां आया और वही चीज़ ले गया. हालांकि उन्हें नंबर 3 पर मौका मिला और उन्होंने कल वॉर्म-अप गेम में ओपनिंग की. इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इसी तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे. वो चाहे किसी भी पद पर खेलें. वो 3 से नीचे नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्हें जो भी मौका मिलेगा, वो इसी तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे."

पत्रकार- सूर्या, अगर हर्षित बाहर हो जाता है, तो ये कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है. हम अभी वाशिंगटन की फिटनेस स्थिति के बारे में भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं.

सूर्यकुमार- "चिंता न करें, हमारे पास कल के लिए 11 खिलाड़ी हैं. लेकिन बड़ा झटका स्पष्ट है. यदि आप 15 खिलाड़ियों का एक दल बनाते हैं आप कई संयोजनों को ध्यान में रखकर टीम बनाते हैं. हमने इसे इसी को ध्यान में रखकर बनाया है और यदि वो आगे चलकर हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम अन्य संयोजन स्थापित करेंगे. लेकिन हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी और संयोजन हैं. उन सभी टीमों के खिलाफ जिन्हें हम टूर्नामेंट के लिए तैयार कर सकते हैं. लेकिन अगर हम उसे याद करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसे याद करेंगे."

पत्रकार- हर्षित का बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा. लेकिन अगर वो बाहर हुए तो उनका विकल्प कौन हैं?

सूर्या- "हम देखेंगे कि पिछले 1 या 2 सालों में किन तेज गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है और कौन ऐसा गेंदबाज है, जो बल्लेबाजी भी कर सकता है. लेकिन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि उसे बल्लेबाजी करनी है. क्योंकि अगर आप 9 या 10 बजे किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएगा और छक्का मारेगा. तो फिर शीर्ष 8 लोगों के साथ आप क्या करेंगे? आप उन्हें क्या कहेंगे? लेकिन हम देखेंगे. लेकिन हमारे पास कुछ विकल्प हैं, हम सर्वश्रेष्ठ को चुनेंगे."

पत्रकार- सूर्या, शुरुआती दौर में मजबूत टीम नहीं थी, पाकिस्तान को छोड़कर. क्या इससे फायदा है या नुकसान? आप इसे कैसे देखते हैं?

सूर्या- "सर, मुझे प्रतियोगिता में कोई भी टीम कमजोर नजर नहीं आती. सभी 20 टीमें बहुत सक्षम हैं. इस प्रारूप में कुछ अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूं. जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसा प्रारूप है जहां आप देख सकते हैं. एक अच्छा खिलाड़ी किसी भी दिन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इसमें अंतर लाने के लिए 1 या 2 बल्लेबाजों की जरूरत होती है. 1 या 2 गेंदबाजों के पास उस दिन अच्छी-अच्छी 24 गेंदें होंगी. इसलिए हमें उसी तरह खेलना होगा जैसे हम सभी टीमों के खिलाफ खेलते आए हैं. इसलिए प्रतियोगिता में कोई कमजोर या कठिन टीम नहीं है. मुझे लगता है कि सभी एक जैसे हैं."

पत्रकार- सूर्या, चयन के समय. आपने बाएं हाथ और दाएं हाथ के संयोजन को स्वीकार किया. एक तरह से अतिरंजित है. लेकिन शीर्ष 8 में से 6 बाएं हाथ के खिलाड़ी हो सकते हैं. क्या ये प्रबंधन के लिए एक अलग सिरदर्द बन जाता है? आप इसे कैसे संभालते हैं?

सूर्या- "अब आप ही बताइए क्या आपको छक्के-चौके देखने में मजा आ रहा है? आप ठीक कह रहे हैं. मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सिरदर्द है. और मुझे लगता है कि ये एक अतिरंजित बातचीत है. क्योंकि इस स्तर पर जब आपने बाएं हाथ के स्पिनरों, ऑफ स्पिनरों के खिलाफ इतना क्रिकेट खेला है. जैसा भी हो. आपने काफी क्रिकेट खेला है. आप बहुत अभ्यास करते हैं. इसलिए किसी भी दिन, चाहे कोई भी स्पिनर या तेज गेंदबाज 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों या 2 दाएं हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर रहा हो. मुझे लगता है कि आपका काम वो करना है जो आप टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ करते हैं और वही हो रहा है."

यूएसए के खिलाफ मैच से पहले सूर्या ने प्लेइंग इलेवन को लेकर क्या कहा?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अगर जरूरत होगी कि हम दो स्पिनर या दो कलाई के स्पिनर को खिला सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे. लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है. ये दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से हैं और ये एक बहुत अच्छा सिरदर्द है."

