'मियां बैग पैक करो...' टी20 वर्ल्ड कप टीम में कैसे हुई एंट्री? मोहम्मद सिराज ने सुनाई पूरी कहानी

Mohammed Siraj on T20 WC Team: मैच जीतने सिराज ने वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया है. इतना ही नहीं उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर भी बात की है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से कुछ दिन पहले ही तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोटिल हो गए थे और फिर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. वहीं बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है. यूएसए के खिलाफ सिराज ने पहला मैच भी खेला और घातक गेंदबाजी करते 3 विकेट भी अपने नाम किए. वहीं पहला मैच जीतने सिराज ने वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया है. इतना ही नहीं उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं कि मियां मैजिक ने क्या कुछ कहा है.

सिराज ने सुनाया मजेदार किस्सा

यूएसए के खिलाफ तीन विकेट लेने वाले मोहम्मज सिराज ने मैच के बाद कहा, "मैच से दो दिन पहले सूर्या भाई का कॉल आया था. उन्होंने मुझसे कहा, मियां तैयार हो जाओ, बैग पैक करो और आ जाओ. मैंने कहा सूर्या भाई प्लीज मजाक मत करो, आप बहुत मजाक करतो हो. लेकिन इस बात पर नहीं. उन्होंने फिर कहा कि मैं सीरियस हूं. उसके बाद ओझा भाई का फोन आया, तब मुझे यकीन हुआ. सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं खेलूंगा. मुझे बुलाए जाने पर खुशी हुई लेकिन मुझे सुबह पता चला कि मैं खेल रहा हूं. इसलिए मैं थोड़ा और उत्साहित था, क्योंकि मैं शुक्रवार ही आया था."

उन्होंने आगे कहा, "मैं रणजी ट्रॉफी खेलकर आ रहा था. इसलिए मेरी लाइन और लेंथ अच्छी थी, जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तो नई गेंद को मारना आसान नहीं था और सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण था और अगर आपको विकेट मिलते तो ये टीम के लिए अच्छा होता, तो यही योजना थी और मैं इसे लागू कर पाया और विकेट भी लिए. जिस तरह से मैं रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था, मैं हैदराबाद की कप्तानी भी कर रहा था. इसलिए मैं खुद को शांत रखना चाहता था और मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे दबाव डाल सकता हूं और हमला कर सकता हूं. मैंने जो भी सोचा उसे मैं लागू कर पाया."

रोनाल्डो का वॉलपेपर पर क्या बोले सिराज

उन्होंने रोनाल्डो के वॉलपेपर को लेकर कहा, "वॉलपेपर अब भी वही है. आपको मानसिक रूप से बहुत तैयार रहना पड़ता है, विशेषकर जब आप वर्ल्ड कप में खेल रहे हों. मुझे भारत के लिए खेलते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं. इसलिए जब आपको मौका मिलता है तो आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती."

अभिषेक की सेहत पर सिराज ने क्या कहा?

सिराज ने अभिषेक की सेहत को लेकर कहा, "उसका पेट थोड़ा खराब था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अगले मैच में अपना जादू दिखाएगा." बता दें कि अभिषेक अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए थे. इतना ही नहीं उन्होंने दूसरे हाफ समय में फील्डिंग भी नहीं की थी. क्योंकि उनका पेट खराब था, जिसकी वजह से उनका बल्ला भी उस मैच में शांत रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.