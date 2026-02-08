FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

झूले का मालिक मोहम्मद शाकिर गिरफ्तार, सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से हुआ था हादसा, फरीदाबाद पुलिस ने 3 सदस्यीय SIT गठित की, इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत और 13 घायल, झूला गिरने से पुलिसकर्मी की मौत हुई थी

क्रिकेट

क्रिकेट

'हम काफी हैरान थे क्योंकि...' वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अक्षर पटेल का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले भारतीय ऑलराउंडर

Axar Patel on Wankhede Stadium Pitch: वर्ल्ड कप 2026 में यूएस के खिलाफ मैच के बाद अक्षर पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच को लेकर बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 08, 2026, 03:33 PM IST

'हम काफी हैरान थे क्योंकि...' वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अक्षर पटेल का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले भारतीय ऑलराउंडर

axar Patel on wankhede

भारत और यूएसए के बीच बीती रात 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए थे. लेकिन हैरीन की बात ये थी कि भारत का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा था. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 84 रनों की पारी खेली थी, जबकि अन्य बल्लेबाज फ्लॉप हो गए थे. अच्छी बात ये रही कि टीम इंडिया ने 29 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. वहीं मैच के बाद अक्षर पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच को लेकर बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

वानखेड़े पिच पर क्या बोले अक्षर?

यूएसए के खिलाफ जीत के बाद अक्षर पटेल ने पत्रकारों से कहा, "योजना मैच की स्थिति के अनुसार बनाई जाती है. आम तौर पर मुंबई में विकेट सपाट होता है और हमें ये तय करने में लगभग तीन ओवर लगे कि अच्छा स्कोर क्या होगा. ड्रेसिंग रूम में हमें पता था कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो हम 140-150 रन के आसपास पहुंच जाएंगे. विकेट भी अलग तरह से व्यवहार कर रहा था."

इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने आगे कहा, "हम हैरान थे, क्योंकि हमें लगा था कि ये एक सपाट विकेट है जो आम तौर पर मुंबई में होता है. बेशक आप इस दबाव को महसूस करते हैं. क्रिकेट ऐसा ही है, लेकिन ये अच्छा है कि ऐसा पहले मैच में हुआ. विकेट की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है और जिस तरह का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम शॉट को ठीक से नहीं खेल पाए. अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमारे पास इसे 160-170 रन तक ले जाने का अनुभव होगा."

ऐसा रहा भारत-यूएसए मुकाबला

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत से किया. टीम ने यूएसए को 29 रनों से करारी शिकस्त दी है. भारत ने पहले खेलते हुए 161 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों में नाबाद 84 रनों की पारी खेली. वहीं यूएसए के लिए शैडली ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन ही बना सकी. टीम के लिए शुभम रंजने और संजय ने 37-37 की सबसे बड़ी पारी खेली. इस दौरान सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए. वहीं अर्शदीप और अक्षर ने 2-2 विकेट, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट अपने नाम किया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

