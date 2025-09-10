IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
IND vs UAE Playing 11: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेल रही है. कप्तान सूर्या ने इन खिलाड़ियों को मौका दिया है और आप दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं.
एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका टॉस हो गया है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. वहीं सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम में शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा को मौका मिला है. वहीं रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को मौका नहीं दिया गया है. यहां आप दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं.
सूर्या ने इन खिलाड़ियों को दिया मौका
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यूएई के खिलाफ अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया है. हालांकि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे को मौका दिया है. शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे.
बुमराह को मिला मौका
यूएई के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया जाएगा. लेकिन प्लेइंग इलेवन सामने आने के बाद सभी कुछ साफ हो गया है. बुमराह को आराम नहीं दिया जाएगा और वो पूरा टूर्नामेंट खेलते नजर आ सकते हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत- अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.
यूएई- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह.
