IND vs UAE: कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर

IND vs UAE: यूएई के खिलाफ कुलदीप यादव ने कहर बरपा दिया है और एक ओवर में 3 विकेट चटका दिए हैं. कुलदीप के बाद शिवम दुबे ने गदर काटा है.

एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने यूएई को 57 रनों पर ढेर कर दिया. टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने कहर बरपाया. कुलदीप ने एक ही ओवर में 3 विकेट अपने नाम कर लिए थे और पूरी पारी में कुल 4 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप के अलावा स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भी गदर काट दिया है और 3 विकेट अपने नाम किए हैं.

एक ओवर में चटकाए तीन विकेट

कुलदीप यादव ने यूएई के खिलाफ एक ओवर में तीन विकेट चटकाए हैं. दरअसल, कुलदीप अपने स्पेल का दूसरा ओवर पारी के 9वें ओवर में लेकर आए और पहली ही गेंद पर उन्हें सफलता मिल गई. वहीं उसके बाद दूसरे गेंद पर एक रन आया और तीसरी डॉट रही. वहीं चौथी गेंद पर कुलदीप को ओवर का दूसरा विकेट मिला. हालांकि 5वीं गेंद पर दो रन आए. वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर तीसरा विकेट अपने नाम किया. कुलदीप ने इस पारी में 2.1 ओवरों के बाद 7 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया है.

हालांकि कुलदीप यादव जब अगले मैच में पहली गेंद करने उतरेंगे, तो वो हैट्रिक बॉल पर रहेंगे. क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लिया था और उसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया है. ऐसे में जब कुलदीप मैदान पर उतरेंगे तो हैट्रिक बॉल पर रहेंगे.

शिवम दुबे ने भी काटा गदर

कुलदीप यादव के अलावा शिवम दुबे ने भी गदर काट दिया है. दुबे ने काफी लंबे समय के बाद गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने शानदार बॉलिंग की. दुबे ने 2 ओवरों में 4 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि यूएई के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि दुबे इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं.

