'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

Ind vs UAE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय दिग्गज ने जसप्रीत बुमराह को लेकर गौतम गंभीर आलोचना की है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ आज यानी 10 सितंरबर को खेलेगी. लेकिन इसस पहले एक चौंकाने वाले खबर सामने आ रही है. दरअसल, गौतम गंभीर यूएई के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को खिलाएंगे या नहीं. इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं है. लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा और इरफान पठान ने बड़ा बयान दे दिया है. जडेजा ने कहा कि क्या अब उन्हें यूएई के खिलाफ भी बुमराह चाहिए. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

क्या अब यूएई के खिलाफ भी बुमराह चाहिए- जडेजा

अजय जडेजा ने सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, "बुमराह को कल खिलाने की क्या जरूरत है, यार? आम तौर पर आप उसे रूई में लपेट कर रखते हैं. अब यूएई के खिलाफ भी तुम्हें बुमराह चाहिए? अब आपको यूएई के खिलाफ भी बुमराह की जरूरत है? या तो उसे बिल्कुल भी सुरक्षित न रखें या अगर आपको उसे संरक्षित करने की जरूरत है, तो इस प्रकार के मैच में करें. लेकिन हम कभी भी तर्क के साथ काम नहीं करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैच यूएई के खिलाफ है. कोई अनादर नहीं क्योंकि मैंने उनके कप्तान मुहम्मद वसीम और उनकी प्रतिभा को देखा है. आप किसी भी टीम को रैंक नहीं दे सकते. लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया है. इसलिए मैं स्पष्ट हूं. अगर बुमराह कल खेलते हैं. तो मैं हड़ताल पर जा रहा हूं."

इरफान पठान ने कही ये बात

इरफान पठान ने कहा, "आपको बुमराह की रक्षा करने की जरूरत है. मैं समझता हूं. लेकिन मेरी राय क्या है और मैंने इंग्लैंड दौरे के दौरान भी ये कहा है कि यदि आप एक सीरीज खेलने आए हैं, तो आपको इसे पूरी तरह से खेलना होगा. आप रिकवरी या प्रबंधन के लिए सीरीज में नहीं आए हैं. आप खेलने आए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आप स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी के आधार पर सोचेंगे. लेकिन जब आप गति पकड़ लेते हैं तो आप इसे फिसलने नहीं दे सकते. बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आपके गेंदबाज हो सकते हैं और फिर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे नंबर 7 और 8 पर हैं. अगर हमें नंबर 8 तक बल्लेबाजी करनी है, तो कुलदीप यादव के लिए कोई जगह नहीं है."

