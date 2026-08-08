IND vs SL Test: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कौन होगा साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट? रेस में इन दो खिलाड़ियों का नाम

Sai Sudharsan in Injury: साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट कौन होगा. हालांकि, बीसीसीआई की नजरों में दो खिलाड़ी होंगे, जिन्हें सीरीज के लिए सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है.

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाना है. लेकिन इस मैच से भारतीय फैंस को एक तगड़ा झटका लगा है. जसप्रीत बुमराह के बाद साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में फैंस जानना चाह रहे हैं कि सुदर्शन का रिप्लेसमेंट कौन होगा. हालांकि, बीसीसीआई की नजरों में दो खिलाड़ी होंगे, जिन्हें सीरीज के लिए सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है.

क्यों बाहर हुए साई सुदर्शन?

साई सुदर्शन को दाएं पैर में स्ट्रेस था और उन्होंने रिहैब भी स्टार्ट कर दिया था. इतना ही नहीं, सुदर्शन बल्लेबाजी और फील्डिंग प्रैक्ट्रिस भी कर रहे थे. लेकिन फिर भी उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वो श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए हैं. टीम इंडिया पहले ही श्रीलंका जा चुकी है और साई सुदर्शन को अकेले श्रीलंका जाना था, लेकिन लेकिन दिक्कत की वजह से सुदर्शन अब श्रीलंका का दौरा नहीं करेंगे और बीसीसीआई उनकी जगह किसी और को रवाना करेगी.

कौन लेगा सुदर्शन की जगह?

बीसीसीआई को साई सुदर्शन के बाहर होने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि बोर्ड के लिए उनका रिप्लेसमेंट तलाश करना आसान नहीं होगा. लेकिन उनकी जगह बोर्ड ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान को मौका दे सकते हैं. लेकिन दोनों में से किसे मौका मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा. बीसीसीआई सरफराज और गायकवाड़ में से किसी एक को ही टीम में चुनेंगे, जिसमें सरफराज प्रबल दावेदार है, क्योंकि उन्होंने पहले भी टीम इंडिया के मीडिल ऑर्डर का जिम्मा संभाला है.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी डार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन.