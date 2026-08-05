कभी बिना स्पाइक्स के करनी पड़ी थी गेंदबाज, पिता की जिद भी नहीं रोक पाई रास्ता; आज टीम इंडिया में मिला मौका

आकिब नबी के लिए टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं थी. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है और अपने पिता की जिद के आगे भी नहीं हारे.

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसकी पहला मुकाबला 15 अगस्त, 2026 को खेला जाएगा. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का पहले ही ऐलान कर दिया था और इस टीम में घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी नाम शामिल था. लेकिन बुमराह पूरी तरह खेलने के लिए फिट नहीं थी, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें बाहर कर दिया और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी डार को टीम में शामिल किया. हालांकि, नबी के लिए टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं थी. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है और अपने पिता की जिद के आगे भी नहीं हारे. आइए जानते हैं कि आकिब का टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर कैसा रहा है.

बुमराह की जगह लेंगे आकिब

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के घुटने में चोट आई थी. भले ही ये बुमराह के लिए अच्छा न रहा है, लेकिन आकिब नबी डार के लिए बहुत अच्छा था. बुमराह के सीरीज से बाहर होने के बाद आकिब नबी की किस्मत पूरी तरह बदल गई. बीसीसीआई ने आकिब को बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर लिया. ऐसे में उम्मीद है कि वो पहले ही टेस्ट में डेब्यू भी कर सकते हैं.

बिना स्पाइक्स के करनी पड़ी थी गेंदबाज

आकिब नबी डार के लिए शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी. उनके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे. नबी के एक दोस्त जुबैर ने इसका खुलासा करते हुए बताया था कि एक बार वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक वो गिर गए. जब वो लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आकिब स्पाइक्स नहीं साधारण जूते पहने हुए हैं. उन्हें ये तक नहीं पता था कि बतौर गेंदबाज स्पाइक्स कितनी जरूरी है. सीनियर खिलाड़ी अपना ओवर पूरा डालकर जूते नबी दो दे देते थे. हालांकि, फिर नबी ने दोस्तों से उधार लेकर जूते खरीद थे.

पिता की जिद के आगे खड़े हो गए थे नबी

आकिब नबी के दोस्त जुबैर ने बताया कि आकिब नबी के पिचा सरकारी शिक्षक हैं और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़-लिखकर डॉक्टर बने. लेकिन नबी को क्रिकेट का जुनून था. नबी ने अपने जुनून को हमेशा आगे रखा और पिता की जिद के आगे खड़ा रहा. फिर अंत में आकिब के दोस्त जुबैन ने नबी के पिता बात की और उन्हें क्रिकेट खेलने देने को लेकर मना लिया था.

नबी के दोस्त ने बताया कि उस समय पर बीसीसीआई के शिविर था, जहां नेट बॉलर की प्रैक्टिस होनी थी, जहां पर ग्लेन मैक्ग्रा जैसे दिग्गज गेंदबाज कोच थे. फिर जुबैर ने नबी के पिता से बात की, जो बीसीसीआई शिविर भेजने के सख्त खिलाफ थे. लेकिन अंत में उन्हें मानना पड़ा और फिर उन्होंने 10000 रुपये जोड़े और श्रीनगर से चेन्नई की फ्लाइट करवाई.

कैसा रहा आबिक का करियर?



आकिब नबी डार ने घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 60 विकेट अपने नाम किए थे. इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में 14 विकेट और रणजी 2024-25 में 44 विकेट चटकाए थे. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 71 पारियों में 162 विकेट लिए हैं, जबकि लिस्ट ए करियर में 36 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा टी20 में आकिब ने 39 पारियों में 43 विकेट अपने नाम किए. इतना ही नहीं, आकिब ने नाम घरेलू क्रिकेट में 1700 से ज्यादा रन भी हैं.