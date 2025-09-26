IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

IND vs SL Playing 11: एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को एक और मौका मिला है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिन्दु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना और नुवान तुषारा.

सूर्यकुमार यादव ने कही ये बात

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कहा, बस वही करते रहो जो हम करते आये हैं. हम वास्तव में पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे. अच्छा माहौल है, अच्छा खेल और हम इसका इंतजार कर रहे हैं. ये खेल का हिस्सा है (कैच छोड़ना). हमारे पास दो बदलाव हैं बुमराह और दुबे बाहर हैं और उनकी जगह अर्शदीप और हर्षित आए हैं.

श्रीलंका के कप्तान टॉस जीतकर क्या बोले

चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर कहा, हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. हम जानते हैं कि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते. लेकिन ये अभी भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खेल है. ये अच्छी पिच है और हम उन्हें 170-175 तक रोकना चाहते हैं. हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. खासकर हमारे सलामी बल्लेबाज. हमारे पास एक बदलाव है. चमिका करुणारत्ने के स्थान पर जेनिथ लियांगे आए हैं.

