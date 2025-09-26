Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

IND vs SL Playing 11: एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 26, 2025, 07:46 PM IST

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

ind vs sl playing 11

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को एक और मौका मिला है. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिन्दु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना और नुवान तुषारा.

सूर्यकुमार यादव ने कही ये बात

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कहा, बस वही करते रहो जो हम करते आये हैं. हम वास्तव में पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे. अच्छा माहौल है, अच्छा खेल और हम इसका इंतजार कर रहे हैं. ये खेल का हिस्सा है (कैच छोड़ना). हमारे पास दो बदलाव हैं बुमराह और दुबे बाहर हैं और उनकी जगह अर्शदीप और हर्षित आए हैं. 

श्रीलंका के कप्तान टॉस जीतकर क्या बोले

चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर कहा, हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. हम जानते हैं कि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते. लेकिन ये अभी भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खेल है. ये अच्छी पिच है और हम उन्हें 170-175 तक रोकना चाहते हैं. हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. खासकर हमारे सलामी बल्लेबाज. हमारे पास एक बदलाव है. चमिका करुणारत्ने के स्थान पर जेनिथ लियांगे आए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rajasthan: गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या 
गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE