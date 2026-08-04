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KL Rahul ODI Record: पिछले 10 सालों से नहीं टूटा केएल राहुल का ये महारिकॉर्ड, अपने डेब्यू मैच में किया था कमाल

KL Rahul ODI Record: केएल राहुल का वनडे क्रिकेट में एक ऐसा भी रिकॉर्ड है, जो पिछले 10 सालों से नहीं टूटा है. 2016 में राहुल ने वनडे फॉर्मट का आगाज किया था और अपने पहले ही मैच में इस महारिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 04, 2026, 03:54 PM IST

KL Rahul ODI Record: पिछले 10 सालों से नहीं टूटा केएल राहुल का ये महारिकॉर्ड, अपने डेब्यू मैच में किया था कमाल

KL Rahul ODI Record (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया में किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. सिर्फ खेलते ही नहीं, बल्कि दमदार प्रदर्शन भी करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि केएल राहुल का वनडे क्रिकेट में एक ऐसा भी रिकॉर्ड है, जो पिछले 10 सालों से नहीं टूटा है. आज से 10 साल पहले यानी 2016 में राहुल ने वनडे फॉर्मट का आगाज किया था और अपने पहले ही मैच में इस महारिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था. हालांकि, उसके बाद से ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है और न ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज ये कारनामा कर पाए हैं. 

केएल राहुल ने कब किया था इंटरनेशनल डेब्यू?

स्टाइलिश बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 26 दिसंबर 2014 में की थी. उन्होंने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेला था. हालांकि. उसके दो साल बाद राहुल ने 11 जून 2016 में वनडे फॉर्मेट में अपना करियर शुरू किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें पहली बार मौका मिला था. फिर 18 जून 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ही राहुल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. हालांकि, राहुल टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में अपने डेब्यू मैच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो बड़े से बड़े भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके. 

10 साल से नहीं टूटा राहुल का ये रिकॉर्ड

केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. इस मैच में राहुल ने 100 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के साथ ही राहुल ने महारिकॉर्ड अपने नाम किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए. दरअसल, राहुल वनडे डेब्यू मैच पर शतक बनाने वाले पहले और इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. राहुल के अलाला किसी भी बल्लेबाज ने वनडे डेब्यू पर शतक नहीं ठोका है. इतना ही नहीं, भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में राहुल के अलावा किसी भी भारतीय ने डेब्यू पर शतक नहीं लगाया है. 

आपको बता दें कि, शतक बनाने के साथ-साथ राहुल वनडे में डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय भी हैं. उन्होंने 100 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा रॉबिन उथप्पा ने 2006 में डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रनों की पारी खेली थी. उथप्पा के अलावा पार्टिव पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 82 रनों की पारी खेली थी. 

  • केएल राहुल- 100 (जिम्बाब्वे)
  • रॉबिन उथप्पा- 86 (इंग्लैंड
  • पार्टिव पटेल-82 (इंग्लैंड)
  • नवजोत सिंह सिद्धू-73 (ऑस्ट्रेलिया)
  • मनीष पांडे- 71 (जिम्बाब्वे)

श्रीलंका के खिलाफ बरपाएंगे कहर

केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को दिखा दिया है कि वो रोहित और विराट की तरह सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं. लेकिन इस समय वो भारत की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं और वनडे और टेस्ट ही खेलते हैं. ऐसे में टीम इंडिया को 15 अगस्त, 2026 से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसमें वो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे. इस सीरीज में राहुल दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में स्पिन पिचे मिल सकती है औ राहुल स्पिनर्स के खिलाफ अपने अनुभव का फायदा उठा सकते हैं और बड़ी पारियां खेल सकते हैं. 

कैसा रहा राहुल का करियर?

केएल राहुल ने अब तक 68 टेस्ट की 119 पारियों में 4153 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 20 अर्धशतक ठोके हैं. इसके अलावा उन्होंने 98 वनडे मैचों की 90 पारियों में 3412 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, टी20 में 72 मैचों में की 68 पारियों में राहुल ने 2265 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 22 अर्धशतक ठोके हैं. हालांकि, राहुल ने आईपीएल में भी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 150 पारियों में 5815 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं. 

इसके अलावा राहुल ने टेस्ट में 85 कैच और 3 रन आउट किए हैं, जबकि वनडे में 84 कैच और 5 रनआउट के साथ 9 स्टंपिंग की है और टी20 में 24 कैच और 4 रनआउट के साथ एक स्टंपिंग भी की है. हालांकि, आईपीएल में राहुल ने 83 कैच, 7 रनआउट और 8 स्टंपिंग की है. 

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