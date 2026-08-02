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कितनी बार जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम से हुए हैं बाहर? जानें दिग्गज गेंदबाज की इंजरी का लेखा-जोखा

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कितनी बार जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम से हुए हैं बाहर? जानें दिग्गज गेंदबाज की इंजरी का लेखा-जोखा

Jasprit Bumrah Injury: इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर अब तक जसप्रीत बुमराह कई बार इंजरी के कारण टीम से बाहर हुए हैं. इतना ही नहीं, बुमराह ने दो आईसीसी इवेंट्स भी मिस किए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 02, 2026, 05:51 PM IST

कितनी बार जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम से हुए हैं बाहर? जानें दिग्गज गेंदबाज की इंजरी का लेखा-जोखा

Jasprit Bumrah Injury (Photo X)

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भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त, 2026 से होगा. लेकिन इससे पहले भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, भारत के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने पर संदेह बना हुआ है और वो सीरीज से बाहर होने की दहलीज पर हैं. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है, जब बुमराह चोट के कारण टीम से दूर रहे हैं. उनके डेब्यू से लेकर अब तक बुमराह कई बार इंजरी के कारण टीम से बाहर हुए हैं. इतना ही नहीं, बुमराह ने दो आईसीसी इवेंट्स भी मिस किए हैं. आइए जानते हैं कि बुमराह की इंजरी का लेखा-जोखा क्या है. 

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर होंगे बुमराह?

एक सूत्र ने रविवार 2 अगस्त, 2026 को आईएएनएस से बताया, "जिस दिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बुमराह ने श्रीलंका दौरे के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. असलियत ये थी कि उन्होंने उस समय तक गेंदबाजी शुरू ही नहीं की थी. इस हफ्ते बेंगलुरु में बीसीसीआई सीईओ में रहने के दौरान उन्होंने एक भी गेंद नहीं फेंकी. मेडिकल टीम को लगा कि उन्हें ठीक होने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि अगर बुमराह तुरंत खेलने लगते हैं तो घुटने की चोट और बढ़ सकती है. उनका पूरी तरह ठीक होना प्राथमिकता है और इसका मतलब है कि उनके श्रीलंका दौरे से बाहर रहने की आशंका है."

इस बार बुमराह के कब लगी थी चोट?

जसप्रीत बुमराह के घुटने में चोट आई है, जिससे वो उबर रहे हैं. हाल ही में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें बुमराह भी टीम का हिस्सा थे. लेकिन 16 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान जसप्रीत अपना बायां घुटना चोटिल करवा बैठे थे, जिसमें सूजन आने के कारण वो 19 जुलाई को सीरीज का निर्णायक मैच नहीं खेल सके थे. 

डेब्यू से अब तक कितनी बार चोट का शिकार हुए बुमराह?

  • जसप्रीत बुमराह ने अपना इंटनेशनल डेब्यू साल 2016 में किया था. हालांकि, उसके बाद से बुमराह चोटिल होते रहे हैं. पहला बार साल 2018 में बुमराह के अंगूठे में चोट आई थी. उस समय आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच के दौरान कैच पकड़ने में बायां अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था. 
  • 2019-2020- वेस्टइंडीज के दौरे के बाद बुमराह की पीठ के निचले हिस्से में गंभीर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहे थे. 
  • 2021- ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह सिडनी टेस्ट के दौरान पेट की मांसपेशिताओं में खिचांव हुआ था, जिसके बाद वो ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो गए थे. 
  • 2022-23- बुमराह के साल 2022 में पीठ की समस्या दोबारा उबर आई थी, जिसकी वजह से टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और आईपीएल से बाहर हो गए थे. 
  • 2025-26- बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद बुमराह का वर्कलोड और पीठ की ऐंठन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी मिस कर दिया था. हालांकि, अब वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से घुटने की चोट के कारण बाहर रह सकते हैं. 

कैसा रहा बुमराह का अब तक का रिकॉर्ड?

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए टेस्ट की 99 पारियों में 234 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा उन्होंने वनडे की 90 पारियों में 151 विकेट चटकाए हैं, जबकि टी20 की 92 पारियों में 121 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर लिए हैं. वहीं आईपीएल में बुमराह ने 187 विकेट चटकाए हैं. 

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