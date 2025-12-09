FacebookTwitterYoutubeInstagram
हार्दिक ने नाबाद 59 रन, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए | कटक T20 में भारत की शानदार जीत, इंडियन टीम ने SA को हराया

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs SL: बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए महिला टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने इस टीम में दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 09, 2025, 09:58 PM IST

India Women Squad vs Sri Lanka

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए महिला टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने इस टीम में दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है. हरमनप्रीत कौर की टीम आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरने वाली है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. 

इन दो नए खिलाड़ियों को दिया मौका

बीसीसीआई ने गुनालन कमालिनी और वैष्णवी शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर होने वाली पांच मैच की टी20 सीरीज के लिए मंगलवार को भारतीय महिला टीम में पहली बार शामिल किया है. ये सीरीज 21 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी, जिसके शुरुआती दो मैच विशाखापत्तनम में और बाकी तीन मैच तिरुवनंतपुरम में होंगे. 17 साल की विकेटकीपर बल्लेबाज कमालिनी ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में मुंबई इंडियंस के लिए 9 मैच खेले हैं, लेकिन 19 साल की वैष्णवी को डब्ल्यूपीएल नीलामी में शामिल नहीं किया गया था.

इन दो खिलाड़ियों की जगह किया गया शामिल

कमालिनी और वैष्णवी को राधा यादव और उमा छेत्री के स्थान पर टीम में जगह दी गई है, जो पिछले महीने वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं. कमालिनी और वैष्णवी के अलावा टीम में सभी जाने-पहचाने नाम शामिल हैं. हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी कर रही हैं, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले चोटिल प्रतिका रावल की जगह टीम में जगह बनाने वाली आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भी टीम का हिस्सा हैं. भारत और श्रीलंका 9 जनवरी को नवी मुंबई में डब्ल्यूपीएल 2026 शुरू होने से ठीक पहले पांच मैच की सीरीद खेलेंगे. इस द्विपक्षीय सीरीज का कार्यक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर में भारत में होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला के पिछले महीने स्थगित होने के बाद घोषित किया गया था।

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष, जी कमलिनी, श्री चरणी और वैष्णवी शर्मा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

