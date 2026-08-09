क्या साई सुदर्शन की जगह फिट बैठेंगे सरफराज खान या BCCI से हो गई चूक? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

श्रीलंका सीरीज के लिए बीसीसीआई ने साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में चुना है.

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन इंजरी के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने बुमराह की जगह आकिब नबी डार को टीम में चुना था. वहीं अब साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में चुना है. लेकिन क्या सरफराज सुदर्शन की जगह फिट बैठेंगे या बीसीसीआई से चूक हो गई है. आइए जानते हैं कि सफराज खान का अब तक का करियर कैसा रहा और उनके आंकड़े क्या कहते हैं.

पहले ही सीरीज से बाहर हो गए थे सुदर्शन

साई सुदर्शन पैर के अंगूठे की चोट से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो टीम इंडिया के साथ श्रीलंका भी रवाना नहीं हुए थे. ऐसा कहा गया था कि उनकी फिटनेस के बाद ही सुदर्शन रवाना होंगे. लेकिन फिर वो पूरी तरह फिट नहीं निकले, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. लेकिन अब सरफराज खान टीम में उनकी जगह लेने वाले हैं. सरफराज टीम इंडिया में बतौर सुदर्शन रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेंगे.

मीडिल क्रम में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं सरफराज

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सरफराज खान ने पहले भी खेला हुआ है. उन्होंने टीम के लिए 6 मैचों की 11 पारियों में 37.1 की औसत से 371 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतस और 1 शतक भी बनाया है. इतना ही नहीं, सरफराज का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 रन है. हालांकि, टीम इंडिया के लिए खेलते हुए सरफराज के आंकड़े बता रहे हैं कि वो मीडिल ऑर्डर क्रम संभाल सकते हैं. हालांकि, सरफराज स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल लेते हैं, जिसका फायदा उन्हें श्रीलंका में हो सकता है.

कैसा रहा सरफराज खान का अब तक करियर?

सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर की 92 पारियों में 64 से अधिक की औसत से 5114 रन बनाए हैं. इस दौरान 16 अर्धशतक और 17 शतक भी ठोके हैं. वहीं लिस्ट ए करियर की 32 पारियों में सरफराज ने 932 रन बनाए हैं और साथ ही 2 अर्धशतक और 3 शतक ठोके हैं. हालांकि. टी20 क्रिकेट में सरफराज खान ने 88 पारियों में 1678 रन बनाए हैं और 1 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं.

श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), सरफराज खान, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी डार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन.