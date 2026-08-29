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WTC Points Table: टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भी WTC पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश से नीचे क्यों है टीम इंडिया?

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WTC Points Table: टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भी WTC पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश से नीचे क्यों है टीम इंडिया?

WTC Points Table: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. लेकिन फिर भी टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल बांग्लादेश से नीचे है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 29, 2026, 03:50 PM IST

WTC Points Table: टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भी WTC पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश से नीचे क्यों है टीम इंडिया?

WTC Points Table (Photo ESPN)

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भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मैच ड्रॉ रहा. हालांकि, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए दोनों मैच ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसके बाद भारत का सामना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होगा और टीम को बचे हुए अपने मैचों में कम से कम 6 मैच जीतने ही होंगे, जो अब टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा. हालांकि, श्रीलंका सीरीज जीतने के बाद भी WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया बांग्लादेश से नीचे है. आइए जानते हैं कि सीरीज जीतने के बाद आखिरी अंक तालिका में टीम इंडिया नीचे क्यों है. 

श्रीलंका ने हारा हुआ मैच किया ड्रा

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. इस मैच में भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 290 रनों पर ही सिमट गई और टीम इंडिया ने 213 रनों की बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए बुलाया. खेल के चौथे दिन टीम ने विपक्षी टीम को 6 विकेट गिरा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि 5वें दिन भारत मेजबान टीम को ऑलआउट कर देगी. लेकिन सोनल दिनुशा ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने 133 रनों की नाबाद पारी खेली. 

पहले सोनल ने केशरा नुवंता के साथ मिलकर 112 रन जोड़े. उसते बाद प्रभात के साथ 25, लाहिरु के साथ 47 और फिर असिथा के साथ 27 रन जोड़े. इसके साथ ही भारतीय टीम 5वें दिन तीन विकेट ले पाया और दिन का खेल खत्म होते ही मैच ड्रॉ हो गया. श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए 429 रन बना दिए और कुल 154 ओवर बैटिंग की. इस तरह मेजबान टीम ने हारे हुए मैच को ड्रॉ करवा लिया. 

सीरीज जीतने के बाद भी पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश से नीचे क्यों है भारत?

भले ही दूसरा मैच ड्रॉ रहा हो. लेकिन टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है. भारत ने दो मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया है. लेकिन टीम इंडिया सीरीज जीतने के बाद भी नाखुश होगी. क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 की अंक तालिका में टीम 5वें स्थान पर ही बनी हुई है. भारत से ऊपर बांग्लदेश का नाम है. 

दरअसल, बांग्लादेश ने WTC 2026-27 में अब तक 6 मैचों में 3 जीत हासिल की है और टीम का जीत प्रतिशत 55.56 है, जबकि भारत ने 11 मैचों में 5 जीत हासिल की है और टीम का जीत प्रतिशत 51.52 है. जीत प्रतिशत के मामले में बांग्लादेश मजबूत स्थिति में है, जिसकी वजह से बंग्लादेश चौथे स्थान पर और भारत 5वें स्थान पर है. 

WTC 2026-27 पॉइंट्स टेबल

  • ऑस्ट्रेलिया- (PCT- 80.00)
  • साउथ अफ्रीका- (PCT- 75.00)
  • न्यूजीलैंड- (PCT- 72.22)
  • बांग्लादेश- (PCT- 55.56)
  • भारत- (PCT- 51.52)
  • श्रीलंका- (PCT- 33.33)
  • इंग्लैंड- (PCT- 29.76)
  • वेस्टइंडीज- (PCT- 20.83)
  • पाकिस्तान- (PCT- 19.05)
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