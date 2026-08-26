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क्या टेस्ट क्रिकेट में भी आएगा फ्री हिट? स्पिनरों की नो-बॉल रोकने के लिए भारतीय कोच ने दिया ये सुझाव

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क्या टेस्ट क्रिकेट में भी आएगा फ्री हिट? स्पिनरों की नो-बॉल रोकने के लिए भारतीय कोच ने दिया ये सुझाव

Free Hit in Test Cricket Advice: भारतीय कोच ने स्पिनर्स की नोबॉल रोकने के लिए एक सुझाव दिया है. क्या अब आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के नियम में बदलाव करेगा और टेस्ट में भी फ्री हिट दी जाएगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 26, 2026, 10:16 PM IST

क्या टेस्ट क्रिकेट में भी आएगा फ्री हिट? स्पिनरों की नो-बॉल रोकने के लिए भारतीय कोच ने दिया ये सुझाव

ind vs sl 2nd test (Photo ESPN)

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    भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल तक भारतीय स्पिनर्स ने कुल 10 नोबॉल फेंकी है. हालांकि, अभी 5वें दिन का खेल खेला जाना है और इस दिन नोबॉल की संख्या में इजाफा हो सकता है. साल 2021 के बाद से टेस्ट में भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 88 नोबॉल फेंकी है. पिछले कुछ सालों से स्पिनर्स लगातार नोबॉल फेंक रहे हैं, जिसमें लगातार इजाफा बी हो रहा है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 नोबॉल फेंकी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या रही है. ऐसे में भारतीय कोच ने स्पिनर्स की नोबॉल रोकने के लिए एक सुझाव दिया है. क्या अब आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के नियम में बदलाव करेगा और टेस्ट में भी फ्री हिट दी जाएगी. आइए जानते हैं कि भारतीय कोच ने क्या कहा है. 

    टेस्ट में स्पिनर्स फेंक रहे हैं सबसे ज्यादा नोबॉल
     
    श्रीलंका के खिलाफ यहां खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय स्पिन गेंदबाज चौथे दिन तक 10 बार क्रीज से आगे निकलकर नोबॉल कर चुके हैं. साल 2021 के बाद से किसी टेस्ट में स्पिनरों द्वारा ये सबसे अधिक नोबॉल हैं. इस मामले में अफगानिस्तान 15 नोबॉल के साथ शीर्ष पर है. अफगानिस्तान के बाद भारत का ही नाम है, जो साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 14 नोबॉल फेंकी गई थी. इसके अलावा श्रीलंकाई स्पिनर्स ने 2021 में ही 9 नोबॉल फेंकी थी. 

    भारतीय स्पिनर कोच ने दिया ये सुझाव

    भारतीय स्पिनर कोच साईराज बहुतुले ने चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर रहे हैं. ये निश्चित रूप से कभी-कभी चिंता का विषय होती है. लेकिन जब गेंदबाज काफी प्रयास कर रहा होता है और ऐसी स्थिति में विकेट हासिल करता है जब विकेट मिलना मुश्किल हो, तो उसमें खुद को और अधिक झोंकने की प्रवृत्ति होती है. हालांकि ये इसका बहाना नहीं है."

    उन्होंने आगे कहा, "हमने रविंद्र जडेजा और सारांश जैन के साथ इस बात पर काफी काम किया है कि गेंद डालने के लिए उनका टेक ऑफ प्वाइंट कहां होना चाहिए. लेकिन कभी-कभी किसी खास गेंद पर वो थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं और क्रीज से आगे निकल जाते हैं. मुझे यकीन है कि वो इसमें सुधार करेंगे और बेहतर होंगे." 

    क्या टेस्ट क्रिकेट में भी आएगा फ्री हिट?

    बहुतुले ने आगे कहा, "मैं नियमों का संरक्षक नहीं हूं, लेकिन अगर फ्रीहिट आती है तो निश्चित रूप से नोबॉल की संख्या कम हो जाएगी. कोई भी टीम नोबॉल करके अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेगी. नेट में भी उन्हें इसकी याद दिलाई जाती है. ये मैच की स्थिति जैसा ही है. हम हर सत्र को गंभीरता से लेते हैं और बाहर से इसकी निगरानी की जाती है. कभी-कभी मैं खुद अंपायर की भूमिका में रहता हूं और कभी दूसरे कोच अंपायर बनते हैं. हम स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों पर नजर रखते हैं. इसलिए हम निश्चित रूप से इसे महत्व देते हैं और इस पर काम जारी है."

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