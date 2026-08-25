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Rishabh Pant Injury Updates: कितनी गंभीर है ऋषभ पंत की चोट, क्या आखिरी दो दिन के खेल में लेंगे हिस्सा? सामने आया अपडेट

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Rishabh Pant Injury Updates: कितनी गंभीर है ऋषभ पंत की चोट, क्या आखिरी दो दिन के खेल में लेंगे हिस्सा? सामने आया अपडेट

Rishabh Pant Injury Updates: ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे. टीम इंडिया की पहली पारी के दौरान पंत बल्लेबाजी करते वक्त चोटिल हुए थे, जब वो सिर्फ 3 रनों पर थे, तो उनके कंधे में चोट आई थी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 25, 2026, 09:19 PM IST

Rishabh Pant Injury Updates: कितनी गंभीर है ऋषभ पंत की चोट, क्या आखिरी दो दिन के खेल में लेंगे हिस्सा? सामने आया अपडेट

Rishabh Pant Injury Updates (Photo X)

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भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट के पहले दिन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे. टीम इंडिया की पहली पारी के दौरान पंत बल्लेबाजी करते वक्त चोटिल हुए थे, जब वो सिर्फ 3 रनों पर थे, तो उनके कंधे में चोट आई थी, जिसीक वजह से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था. लेकिन फिर वो बल्लेबाजी करने आए और 63 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई, तो पंत की जगह ध्रुव जुरेल कीपिंग करते हुए नजर आए. कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने पंत की इंजरी पर अपडेट दिया है. आइए जानके हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पंत की इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट

दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लगने के बाद पंत ड्रेसिंग रूम में हाथ में पट्टी बांधकर दिखाई दिए थे. मोर्कल ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, "ऋषभ पंत के कंधे पर चोट लगी है. इस बारे में कल रात भी चर्चा हुई थी, क्योंकि उन्हें काफी चोट लगी है. मुझे लगता है कि आज सुबह वार्मअप करने की कोशिश के दौरान उनकी मूवमेंट सीमित थीं. अब हम रातभर उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे और उम्मीद है कि कल वो हमारे लिए विकेटों के पीछे मौजूद होंगे. उनका वहां होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल को समझने की उनकी क्षमता असाधारण है."

क्या आखिरी दो दिन के खेल में लेंगे हिस्सा? 

मोर्ने मोर्कल के अपडेट के बाद ऐसा लग रहा है कि पंत की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है. हालांकि, मोर्कल ने ये कहा है कि वो चौथे दिन के खेल में हिस्सा ले सकते हैं और विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो कल पक्का खेलेंगे या नहीं. उन्होंने बताया है कि पंत मेडिकल टीम की निगरानी में है. 

कुलदीप यादव को लेकर कही ये बात

पंत के अलावा मोर्कल ने कुलदीप यादव को लेकर अपडेट देते हुए कहा, "कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट से पहले वायरल बुखार की चपेट में नहीं आए होते तो चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता. चयन मेरे हाथ में नहीं है. मुझे लगता है कि पहले टेस्ट के लिए उन्हें कुछ निश्चित भूमिकाएं निभाने को कहा गया था, जो थोड़ा मुश्किल टेस्ट था. लेकिन मेरे हिसाब से वो अंतिम चयन के दावेदारों में जरूर होते." 

ऐसा रहा अब तक कोलंबो टेस्ट

भारतीय टीम ने पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. टीम के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी नाबाद 115 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट पर 265 रन बना लिए और अभी भी 238 रन पीछे हैं. टीम पर फॉलो-ऑन का खतरा भी मंडरा रहा है. टीम के लिए पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रन बनाए, जबकि सोनल दिनुशा 85 रनों पर खेल रहे हैं. 

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