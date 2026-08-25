IND vs SL 2nd Test: जायसवाल-असिथा के बाद ICC ने प्रभात जयसूर्या को फटकारा, मिली बड़ी सजा; जानें पूरा मामला

ICC Fined Prabath Jayasuriya: जायसवाल और असिथा के बाद श्रीलंकाई स्पिनर्स प्रभात जयसूर्या को भी आईसीसी ने फटकार लगाई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है.

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में टीम इंडिया ने 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. वहीं तीसरे दिन के खेल तक श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं और 238 रन पीछे है. इस मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी और आईसीसी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी. इस बीच श्रीलंकाई स्पिनर्स प्रभात जयसूर्या को भी आईसीसी ने फटकार लगाई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने जयसूर्या को कौनसी सजा दी है और पूरा मामला क्या है.

आईसीसी ने जयसूर्या को लगाई फटकार

प्रभात जयसूर्या को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है. ये अनुच्छेद इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के सामान या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है. ये सजा दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के अंत में स्पिनर की हरकत के बाद दी गई है, जब जयसूर्या को बतौर नाइटवॉचमैन मैदान पर भेजा गया था और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने उन्हें आउट किया. पवेलियन लौटते समय उन्होंने अपने बल्ले से बाउंड्री वेज (विज्ञापन बोर्ड) पर मारा और गुस्से में अपने ग्लव्स भी फेंक दिए थे.

खिलाड़ी ने भी मानी गलती

बता दें कि खिलाड़ी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ से प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया. इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. ये आरोप ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर और फोर्थ अंपायर प्रगीथ रामबुकवेला ने लगाया था.

जायसवाल और असिथा को भी मिली थी सजा

यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बाद इस मैच में आईसीसी की तरफ से सजा पाने वाले जयसूर्या तीसरे खिलाड़ी हैं. इंटरनेशनल संस्था ने जायसवाल और फर्नांडो दोनों पर उनकी बहस के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. इस बहस के दौरान खिलाड़ियों ने अपने सिर आपस में टकराए थे. हालांकि, असिथा ने जायसवाल को आउट कर दिया था, जिसके बाद असिथा ने कुछ बोला, जो जायसवाल को सही नहीं लगा और फिर दोनों के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली थी.