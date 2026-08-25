FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

5 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 9 साल में बना दी 5000 करोड़ की कंपनी; अब IPO लाने की तैयारी

5 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 9 साल में बना दी 5000 करोड़ की कंपनी; अब IPO लाने की तैयारी

झारखंड के डबल मर्डर केस का 45 साल चला मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न्यायिक व्यवस्था की विफलता

झारखंड के डबल मर्डर केस का 45 साल चला मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न्यायिक व्यवस्था की विफलता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SL 2nd Test: जायसवाल-असिथा के बाद ICC ने प्रभात जयसूर्या को फटकारा, मिली बड़ी सजा; जानें पूरा मामला

ICC Fined Prabath Jayasuriya: जायसवाल और असिथा के बाद श्रीलंकाई स्पिनर्स प्रभात जयसूर्या को भी आईसीसी ने फटकार लगाई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 25, 2026, 07:23 PM IST

IND vs SL 2nd Test: जायसवाल-असिथा के बाद ICC ने प्रभात जयसूर्या को फटकारा, मिली बड़ी सजा; जानें पूरा मामला

ICC Fined Prabath Jayasuriya (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में टीम इंडिया ने 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. वहीं तीसरे दिन के खेल तक श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं और 238 रन पीछे है. इस मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी और आईसीसी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी. इस बीच श्रीलंकाई स्पिनर्स प्रभात जयसूर्या को भी आईसीसी ने फटकार लगाई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने जयसूर्या को कौनसी सजा दी है और पूरा मामला क्या है. 

आईसीसी ने जयसूर्या को लगाई फटकार

प्रभात जयसूर्या को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है. ये अनुच्छेद इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के सामान या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है. ये सजा दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के अंत में स्पिनर की हरकत के बाद दी गई है, जब जयसूर्या को बतौर नाइटवॉचमैन मैदान पर भेजा गया था और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने उन्हें आउट किया. पवेलियन लौटते समय उन्होंने अपने बल्ले से बाउंड्री वेज (विज्ञापन बोर्ड) पर मारा और गुस्से में अपने ग्लव्स भी फेंक दिए थे. 

खिलाड़ी ने भी मानी गलती

बता दें कि खिलाड़ी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ से प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया. इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. ये आरोप ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर और फोर्थ अंपायर प्रगीथ रामबुकवेला ने लगाया था.

जायसवाल और असिथा को भी मिली थी सजा

यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बाद इस मैच में आईसीसी की तरफ से सजा पाने वाले जयसूर्या तीसरे खिलाड़ी हैं. इंटरनेशनल संस्था ने जायसवाल और फर्नांडो दोनों पर उनकी बहस के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. इस बहस के दौरान खिलाड़ियों ने अपने सिर आपस में टकराए थे. हालांकि, असिथा ने जायसवाल को आउट कर दिया था, जिसके बाद असिथा ने कुछ बोला, जो जायसवाल को सही नहीं लगा और फिर दोनों के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली थी.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement