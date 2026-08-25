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IND vs SL 2nd Test Day 4: क्या चौथे दिन भी बारिश बनेगी विलन? जानें कोलंबो में 26 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

IND vs SL 2nd Test Day 4 Weather Report: अब फैंस को डर सता रहा है कि क्या चौथे दिन भी बारिश विलन बनेगी और खेल में अपनी खलल डालेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट के चौथे दिन कोलंबो में मौसम कैसा रहेगा और किस टीम कितनी बारिश की संभावना है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 25, 2026, 11:41 PM IST

IND vs SL 2nd Test Day 4: क्या चौथे दिन भी बारिश बनेगी विलन? जानें कोलंबो में 26 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

IND vs SL 2nd Test Day 4 (Photo ESPN)

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भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के शुरुआती तीनों दिन बारिश ने खलल डाली थी. तीसरे दिन की शुरुआत में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से खेल देरी से शुरू हुआ. हालांकि, तीसरे दिन खेल के अंत में भी बारिश हुई, जिसके कारण खेल को जल्दी खत्म करना पड़ा. वहीं अब फैंस को डर सता रहा है कि क्या चौथे दिन भी बारिश विलन बनेगी और खेल में अपनी खलल डालेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट के चौथे दिन कोलंबो में मौसम कैसा रहेगा और किस टीम कितनी बारिश की संभावना है. 

चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल?

एक्यूवेदर के अनुसार, बुधवार को बारिश की 97 प्रतिशत संभवाना है. इस दिन बीच-बीच में बारिश खेल को रोक सकती है. मंगलवार को ये आशंका 96 प्रतिशत थी और दोपहर में थोड़ी बारिश का खतरा था, लेकिन अगर अतिरिक्त समय को न गिना जाए, तो खेल का लगभग एक घंटा कम हो गया. चौथे दिन के लिए हर घंटे की बारिश की भविष्यवाणी सुबह-सुबह निराशाजनक तस्वीर दिखाती है. सुबह 6 बजे बारिश की उम्मीद 85 प्रतिशत है और सुबह 9 बजे (खेल शुरू होने के नए समय से 45 मिनट पहले) ये 75 प्रतिशत बनी हुई है.

वहीं, सुबह 11 बजे बारिश की उम्मीद 75 प्रतिशत, जबकि दोपहर 12 बजे 68 प्रतिशत और दोपहर 1 बजे 49 प्रतिशत नजर आ रही है. बारिश की संभावना दोपहर 2 बजे 56 प्रतिशत, 3 बजे 63 प्रतिशत, 4 बजे 45 प्रतिशत, 5 बजे 53 प्रतिशत और 6 बजे 45 प्रतिशत रहेगी. हालांकि, चौथे दिन कुल 98 ओवर फेंके जाने की उम्मीद है. लेकिन बारिश की उम्मीद को मद्देनजर रखते हुए ये देखना होगा कि कितने ओवरों का खेल हो पाता है. भारत की कोशिश श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर करने के बाद उन्हें पारी के अंतर से मात देना है.

कैसा रहा अब तक मुकाबला?

कोलंबो टेस्ट में भारत ने देवदत्त पड्डिकल (117) और ध्रुव जुरेल (नाबाद 115) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी. इस पारी में असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 8 विकेट गंवाकर 265 रन बनाए. भारत के लिए मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन-तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिला है. मुकाबले के चौथे दिन श्रीलंका फॉलोऑन का खतरा टालने के इरादे से उतरेगा. मेजबान टीम को इससे बचने के लिए 39 रन की दरकार है, जबकि उसके पास सिर्फ 2 विकेट ही बचे हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सोनल दिनुशा (85) और लाहिरू कुमारा (8) की नाबाद जोड़ी क्रीज पर टिकी हुई थी. 

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