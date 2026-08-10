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IND vs SL: टेस्ट में श्रीलंका के घर पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? विराट कोहली की कप्तानी में जीती थी आखिरी सीरीज

Team India Test Records in Sri Lanka: क्या आपको पता है कि श्रीलंकाई सरजमीं पर भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है? श्रीलंका में आखिरी सीरीज टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में जीती थी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 10, 2026, 07:10 PM IST

IND vs SL: टेस्ट में श्रीलंका के घर पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? विराट कोहली की कप्तानी में जीती थी आखिरी सीरीज

Team India Records (Photo X)

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भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है, जहां टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त, 2026 से खेला जाएगा. हालांकि, सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच वॉर्म-अप मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंकाई सरजमीं पर भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है? श्रीलंका में आखिरी सीरीज टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में जीती थी. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है. 

टेस्ट में श्रीलंका के घर पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

श्रीलंका की सरजमीं पर भारत ने अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, 8 मुकाबले ड्रॉ भी रहे हैं. हालांकि, श्रीलंका में टीम इंडिया काफी शानदार प्रदर्शन करती है और टीम का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है. इस बार भी टीम इंडिया जीत हासिल करना चाहेगी और अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी. 

विराट कोहली की कप्तानी में जीती थी आखिरी सीरीज

भारतीय टीम ने साल 2017 के बाद से अब तक टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का नहीं किया है.  टीम इंडिया ने आखिरी बार श्रीलंका का दौरा साल 2017 में किया था. इस दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था. टीम इंडिया ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था. हालांकि, अब शुभमन गिल भी दो मैचों की सीरीज को 2-0 से जीतना चाहेंगी. 

कैसा है भारत और श्रीलंका के हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और श्रीलंका की अब तक कुल 46 टेस्ट मैचों में भिड़ंत हुई है, जिसमें से 22 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, श्रीलंका को सिर्फ 7 टेस्ट मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है. टेस्ट में भारत और श्रीलंका की आखिरी बार भिड़ंत 2022 में हुई थी, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही थी. यानी पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम का टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पूरी तरह से दबदबा रहा है. नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

वॉर्म-अप मैच में भारत ने किया दमदार प्रदर्शन

सीरीज की शुरुआत से पहले हुए तीन दिन के वॉर्मअप मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा. टीम इंडिया ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को 6 विकेट से हराया. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा और खुद कप्तान गिल अच्छी लय में दिखाई दिए. पडिक्कल ने पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और वो 142 रन बनाकर नाबाद रहे.

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