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टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया ने पूरे किए अपने 600 मैच, जानें कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

Team India 600th Test: टीम इंडिया ने टेस्ट इतिहास में अपने 600 मैच पूरे कर लिए हैं. श्रीलंका के खिलाफ टीम अपना 600वां मुकाबला खेल रही है, जिसकी वजह से टीम ये मुकाबला जीतकर इसे यादगार बनाना चाहेगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 15, 2026, 04:26 PM IST

टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया ने पूरे किए अपने 600 मैच, जानें कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

Team India 600th Test (Photo X

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भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 15 अगस्त, 2026 से श्रीलंका के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के लिए ये टेस्ट काफी अहम और यादगार बन गया है. दरअसल, टीम इंडिया ने टेस्ट इतिहास में अपने 600 मैच पूरे कर लिए हैं. श्रीलंका के खिलाफ टीम अपना 600वां मुकाबला खेल रही है, जिसकी वजह से टीम ये मुकाबला जीतकर इसे यादगार बनाना चाहेगी. आइए जानते हैं कि टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा औह टीम को किन टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है. 

किस टीम ने हराए टीम इंडिया को सबसे ज्यादा टेस्ट?

भारतीय टीम को अब तक तीन टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है. दरअसल, ये आंकड़े सिर्फ उन टीमों के खिलाफ के हैं, जिनके खिलाफ भारत ने 100 या उससे अधिक मुकाबले खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमों का नाम है. इन तीन टीमों के खिलाफ भारत को सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है. 

कैसा रहा इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन?

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 141 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा 53 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 1932 में खेला गया था. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मैच हारा भारत?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी है, जो दोनों देशों के दिग्गजों के नाम रखी गई है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 112 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 48 मैचों में टीम इंडिया को शिकस्त झेलनी पड़ी है. 

कैसा रहा वेस्टइंडी के खिलाफ रिकॉर्ड?

वेस्टइंडीज ऐसी तीसरी टीम है, जिसके खिलाफ भारत ने 100 या उससे अधिक मैच खेले हैं. इन तीनों के अलावा अब तक किसी और टीम के खिलाफ 100 या उससे अधिक मैच नहीं खेले हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 102 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को 30 मैचों में हार का सामना किया है. 

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