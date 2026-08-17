बार-बार खराब शॉट खेलकर क्यों आउट हो रहे हैं ऋषभ पंत? पूर्व दिग्गज ने बताया क्या है कमी

Mohammad Kaif on Rishabh Pant Shots: पंत एक बार फिर खराब शॉट खेल बैठे और आउट हो गए थे. खराब शॉट खेलने को लेकर पूर्व दिग्गज ने सवाल खड़े किए हैं और बताया है कि आखिरी पंत के साथ ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है.

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जो 15 अगस्त, 2026 से शुरू हुआ था. टेस्ट में तीन दिनों का खेल पूरा हो चुका है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका 284 रनों सिमट गई. ऐसे में अब भारत के पास 178 रनों की विशाल बढ़त बनी हुई है. लेकिन इस बीच ऋषभ पंत खूब चर्चा में रहे, क्योंकि वो एक बार फिर खराब शॉट खेल बैठे और आउट हो गए थे. खराब शॉट खेलने को लेकर पूर्व दिग्गज ने सवाल खड़े किए हैं और बताया है कि आखिरी पंत के साथ ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बार-बार खराब शॉट खेलकर क्यों आउट हो रहे हैं ऋषभ पंत?

पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने 'सोनी स्पोर्ट्स' के साथ बात करते हुए कहा, "ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है. वो ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन शिकायत सामान्य ज्ञान की है. ये नई गेंद के साथ पहला ओवर था. उस ओवर में वो तीन बार क्रीज से बाहर निकले. सामान्य ज्ञान का मतलब है कि कट शॉट खेलना. पांच से छह ओवर तक नई गेंद देखना. ये टेस्ट मैच की परंपरा है, जो भी उनके जैसा खेलता है, वो भी सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करता है."

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "मुझे हैरानी हुई कि वो ओवर की पहली गेंद पर ही क्रीज से बाहर निकल गए. आपको थोड़ा हिसाब लगाना पड़ता है, यहां तक कि अगर कोई बल्लेबाज 150 रन पर भी हो, तो नई गेंद आने पर वो कुछ बॉल खेलता है. मैं वहां कुछ प्वाइंट्स काट रहा हूं. वो लॉजिक और क्रिकेटिंग सेंस में बहुत पीछे रह गए."

कैसे आउट हुए थे पंत?

श्रीलंका के गेंदबाज केशरा नुवानथा की गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन उनका बल्ला घूम गया और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई. पंत पवेलियन लौटते हुए खुद अपने शॉट से निराश दिखाई दिए. हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, जब पंत इस तरह से विकेट फेंककर आउट हुए हैं.