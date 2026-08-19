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Manav Suthar Records: श्रीलंका के खिलाफ मानव सुथार ने रचा इतिहास, गॉल स्टेडियम में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Manav Suthar Records: इस मैच में स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार ने दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किए हैं और साथ ही गॉल स्टेडियम में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 19, 2026, 04:18 PM IST

Manav Suthar Records: श्रीलंका के खिलाफ मानव सुथार ने रचा इतिहास, गॉल स्टेडियम में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Manav Suthar Records (Photo ESPN)

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भारतीय टीम ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में 165 रनों से हरा दिया है और साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए ये भी ये जीत टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाली है. इस मैच में स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार ने दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किए हैं और साथ ही गॉल स्टेडियम में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. आइए जानते हैं कि मानव सुथार ने कौनसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. 

भारत के लिए पहले दो टेस्ट में एकाधिक 5 विकेट हॉल

  • 3- नरेंद्र हिरवानी
  • 3- अक्षर पटेल
  • 2- लक्ष्मण शिवरामकृष्णन
  • 2- मोहम्मद निसार
  • 2- मानव सुथार

टेस्ट में पहली बार 10 विकेट लेने के लिए लिए गए सबसे कम मैच (IND)

  • 1- नरेंद्र हिरवानी (1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में 16/136)
  • 2- लक्ष्मण शिवरामकृष्णन
  • 2- अक्षर पटेल
  • 2- मानव सुथार
  • 4- श्रीनिवास वेंकटराघवन

टेस्ट में भारक बनाम श्रीलंका के लिए 10 विकेट

  • 2- अनिल कुंबले
  • 2- हरभजन सिंह
  • 1- मनिंदर सिंह
  • 1- वेंकटपति राजू
  • 1- रविचंद्रन अश्विन
  • 1- मानव सुथार

ऐसा करने वाले 7वें स्पिनर

मानव सुथार ने गॉल स्टेडियम में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर 7वें भारतीय स्पिनर बन गए हैं. इससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने दो बार ऐसा कारनामा किया है, जबकि बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह. हालांकि, 24 साल 16 दिन की उम्र में, वो 28 साल का होने से पहले ऐसा कारनामा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

ऐसा रहा मुकाबला

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका 284 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद टीम इंडिया ने 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी. फिर टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 193 रनों पर ही सिमट गई. ऐसे में भारत ने श्रीलंका को 372 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था. लेकिन मेजबान टीम इस टारगेट का पीछा करते हुए 206 रनों पर सिमट गई और 165 रनों से मुकाबला गंवा दिया. 

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