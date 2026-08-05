बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए पिता ने किराए पर ली थी जमीन, आज भारतीय जर्सी में गेंद और बैट से कर रहा दमदार प्रदर्शन

Manav Suthar: मानव को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और उनके पिता भी चाहते थे कि वो क्रिकेटर बने, जिसके के लिए मानव के पिता ने पैसे उधार पर लिए और अपने बेटे को भारत के लिए क्रिकेट खेलने लायक बनाया.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला था. उन्होंने गेंद और बैट दोनों से शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम में चुना है. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त, 2026 को खेला जाएगा. मानव के लिए टीम इंडिया की जर्सी में खेलना गर्व की बात है. सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि, उनके पिता और पूरी फैमिली के लिए ये गर्व की बात. मानव को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और उनके पिता भी चाहते थे कि वो क्रिकेटर बने, जिसके के लिए मानव के पिता ने पैसे उधार पर लिए और अपने बेटे को भारत के लिए क्रिकेट खेलने लायक बनाया. आइए जानते हैं कि मानव का संघर्ष कैसा है और उन्होंने भारतीय टीम में पहुंचने तक कितना संघर्ष किया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ पहली बार मिला था मौका

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी. इस सीरीज में बीसीसीआई ने टीम इंडिया में मानव सुथार को पहली बार मौका दिया. हालांकि, उन्हें डेब्यू का मौका भी मिला और उन्होंने भारत के लिए एक मैच भी खेला. अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में मानव ने एक पारी में 28 रन बनाए और गेंद गेंदबाजी में उन्होंने दो पारियों में 7 विकेट अपने नाम किए. इतना ही नहीं, अपने पहली मैच में मानव ने 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया था.

पिता ने उधार पैसे लेकर ली थी किराए पर जमीन

मानव सुथार को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत टर्फ की पिच थी, क्योंकि उस समय पर बहुत कम टर्फ की पिचें होती थी. ऐसे में उनके पिता ने खुद की टर्फ बनवाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने पैसे उधार लिए. मानव के पिता ने किराए पर जमीन ली और वहां टर्फ की पिच बनवाई, जिससे मानव प्रैक्टिस कर सके. हालांकि, मानव ने भी अपने पिता के सपनो को टूटने नहीं दिया और कड़ी मेहनत की. आज मानव सुथार भारतीय जर्सी के लिए खेलते हैं और अपने पिता का नाम रौशन कर रहे हैं.

विराट-रोहित को भी कर चुके हैं गेंदबाजी

मानव सुथार ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को भी गेंदबाजी की है. दरअसल, साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान मानव भारतीय नेट बॉलर के रूप में टीम इंडिया के साथ थे, जहां उन्होंने नेट्स में विराट और रोहित को गेंदबाजी की है. घरेलू क्रिकेट में मानव सुथार ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है.

कैसा रहा मानव का घरेलू करियर?

मानव सुथार ने सल 2022 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ राजस्थान के लिए अपना डेब्यू किया था. फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 129 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, लिस्ट ए क्रिकेट के 25 मैचों में 34 विकेट भी ले चुके हैं. हालंकि, टी20 फॉर्मेट में मानव के नाम 25 विकेट हैं. आईपीएल में मानव गुजरता टाइटंस के लिए खेलते हैं.