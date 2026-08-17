श्रीलंका में गेंद कैसे होती है रिवर्स स्विंग और क्या होता है जरूरी? गेंदबाजी ने बताया सीक्रेट

IND vs SL 1st Test: भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ा सीक्रेट खोला है. उन्होंने बताया है कि श्रीलंकाई सरजमीं पर गेंद को रिवर्स स्विंग कैसे करवा सकते हैं.

भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जा रहा और मैच के शुरुआती 3 दिनों का खेल पूरा हो गया है. इस बीच भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ा सीक्रेट खोला है. उन्होंने बताया है कि श्रीलंकाई सरजमीं पर गेंद को रिवर्स स्विंग कैसे करवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

श्रीलंका में गेंद कैसे होती है रिवर्स स्विंग और क्या होता है जरूरी?

प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद को रिवर्स स्विंग करवाने को लेकर ब्रॉडकास्टर के साथ बातचीत में कहा, "ये निश्चित रूप से मुश्किल है. मुझे लगता है कि यहीं पर फील्डरों और बाकी लोगों की भूमिका अहम हो जाती है, गेंद को सूखा रखना और गेंदबाजों की मदद करना है. दौड़ते समय गेंद को कम से कम छुएं, बस पकड़ें और फिर दौड़ें. हालांकि, मुझे लगता है कि ये भी एक हुनर ​​है. गेंदबाज के तौर पर आपको कोई तरीका खोजना होगा, जैसे रिस्टबैंड पहनना या हर समय पीठ के पीछे तौलिया रखना. तो ऐसी कोई चीज काम आएगी."

पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

प्रसिद्ध ने पिच को लेकर कहा, "पिच के टूटने के बारे में कोई बात नहीं हुई है. हम पिच को भी देख रहे हैं. ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी टूटी है. मगर हम उन जगहों पर ध्यान दे रहे हैं, जहां श्रीलंकाई गेंदबाजों ने गेंदबाजी की. उन्होंने अलग-अलग सेशन में अच्छा काम किया, इसलिए हम बस उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ये सबसे जरूरी चीज है. मुझे लगता है कि लेंथ बहुत कुछ तय करती है. यहां तक कि लाइन भी. सच कहूं तो, इस विकेट पर अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर सकते हैं, जो हर कोई, हर कोच आपको बताता है. तो यही सबसे आसान चीज है जो हम यहां कर सकते हैं."

WTC पर क्या बोले गेंदबाज?

प्रसिद्ध ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने को लेकर कहा, "बिल्कुल, मुझे लगता है कि आने वाले सभी मैचों में हम जो करने जा रहे हैं, उसे लेकर बहुत पक्के इरादे के साथ उतरना होगा और मैदान पर पूरी शिद्दत दिखानी होगी. इसी वजह से एक बार में एक दिन और एक सेशन पर ध्यान दें और फिर बाद में बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें."