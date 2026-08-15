FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs SL 1st Test: बिना आउट हुए मैदान से बाहर क्यों चले गए केएल राहुल? जानें पूरा मामला

IND vs SL 1st Test: बिना आउट हुए मैदान से बाहर क्यों चले गए केएल राहुल? जानें पूरा मामला

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, अब तक 38 लोगों की मौत, सुनामी की दहशत के बीच हजारों ने छोड़ा घर

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, अब तक 38 लोगों की मौत, सुनामी की दहशत के बीच हजारों ने छोड़ा घर

कल का मौसम, 16 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश होगी या धूप निकलेगी? जानिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 16 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश होगी या धूप निकलेगी? जानिए IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SL 1st Test: बिना आउट हुए मैदान से बाहर क्यों चले गए केएल राहुल? जानें पूरा मामला

KL Rahul Injury: केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन टी ब्रेक के बाद वो मैदान उतरे और बिना बॉल खेले वापस लौट गए, जिसके बाद फैंस की टेंशन काफी बढ़ गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 15, 2026, 05:25 PM IST

IND vs SL 1st Test: बिना आउट हुए मैदान से बाहर क्यों चले गए केएल राहुल? जानें पूरा मामला

KL Rahul Injury (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 15 अगस्त, 2026 को गॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की. केएल राहुल ने पहले जायसवाल के साथ 47 रन की पार्टनरशिप की, जिसके बाद उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 150 रनों की साझेदारी निभाई. इस दौरान राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन टी ब्रेक के बाद वो मैदान उतरे और बिना बॉल खेले वापस लौट गए, जिसके बाद फैंस की टेंशन काफी बढ़ गए हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, जिससे राहुल मैदान से बाहर चले गए. 

बिना आउट हुए मैदान से बाहर क्यों चले गए केएल राहुल? 

श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 162 गेंदों में 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 77 रन बनाए हैं, लेकिन फिर वो रिटायर हर्ट हो कर मैदान से बाहर चले गए. दरअसल, राहुल मैदान के बाहर गए और ब्रेक खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे. राहुल क्रैंप शुरू हो गया था. राहुल टी ब्रेक के बाद मैदान पर वापस आए, लेकिन उनका दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद फिर वो मैदान से बाहर चले गए. ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त राहुल काफी दर्द में दिखे, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है. हालांकि, बीसीसीआई ने उनकी इंजरी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है.  

राहुल-पडिक्कल की शानदार पार्टनरशिप

केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला है. यशस्वी जायसवाल के 32 रनों पर आउट होने के बाद राहुल और पडिक्कल ने काफी शानदार बैटिंग की है. दोनों के बीच 150 रनों की अटूट साझेदारी हुई है. लेकिन राहुल चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए हैं और पडिक्कल अभी भी क्रीज पर हैं. ऐसे में उम्मीद है कि राहुल मैदान पर उतरकर इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

श्रीलंका- लाहिरू उदारा, निशान फर्नांडो, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरु कुमारा और असिथा फर्नांडो.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement