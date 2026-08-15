Devdutt Padikkal Century: देवदत्त पडिक्कल का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय

Devdutt Padikkal Century: श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक लगा दिया है और साथ ही रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक लगा दिया है और साथ ही रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं. हालांकि, देवदत्त पडिक्कल के टेस्ट करियर का ये पहला शतक है और खबर लिखने तक वो बैटिंग कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच टेस्ट गॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार प्रदर्शन कर रही है. आइए जानते हैं कि पडिक्कल ने कौनसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शानदार शतक

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा दिया है. उन्होंने 134 गेंदों में 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से शतक ठोका है. हालांकि, खबर लिखने तक पडिक्कल ने 147 गेंदों में 107 रनों बना लिए हैं. इसके साथ ही पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी अपने नाम कर लिया है. हालांकि, अब वो इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील करने की कोशिश करेंगे.

ऐसा करने वाले बनें दूसरे बल्लेबाज

भारतीय टीम को तीसरे स्थान पर बल्लेबाज की कमी खल रही थी. ऐसे में देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला और उन्होंने इस मौके का फायदा दोनों हाथों से उठाया है. पडिक्कल 21वीं सदी में बारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा सौरव गांगुली ने 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 136 रनों की पारी खेलते हुए किया था.

दो साल बाद हुआ ये कारनामा

भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी बल्लेबाज ने करीब दो साल से शतक नहीं लगाया है. आखिरी बार साल 2024 में शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ नंबर-3 पर खेलते हुए शतक ठोका था. हालांकि, उस मैच के बाद से अब तक भारत ने 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें टीम ने नंबर-3 पर 7 अलग-अलग बल्लेबाज उतारे हैं. हालांकि, सभी 35 पारियों में नंबर-3 पर बल्लेबाजों की औसत 27.28 की रही और सिर्फ 5 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बना है. हालांकि, पडिक्कल ने नंबर-3 पर शतक बनाया है.