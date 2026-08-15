FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
KL Rahul Injury Updates: कितनी गंभीर है केएल राहुल की चोट? जानें खिलाड़ी की फिटनेस अपडेट

KL Rahul Injury Updates: कितनी गंभीर है केएल राहुल की चोट? जानें खिलाड़ी की फिटनेस अपडेट

ट्रंप की मेहरबानी से उछल रहे शहबाज-मुनीर, देश अब भी तबाही की ओर...अमेरिकी एनालिस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

ट्रंप की मेहरबानी से उछल रहे शहबाज-मुनीर, देश अब भी तबाही की ओर...अमेरिकी एनालिस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

KL Rahul Injury Updates: कितनी गंभीर है केएल राहुल की चोट? जानें खिलाड़ी की फिटनेस अपडेट

KL Rahul Injury Updates: स्टार बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. वहीं अब उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट सामने आ गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 15, 2026, 11:37 PM IST

KL Rahul Injury Updates: कितनी गंभीर है केएल राहुल की चोट? जानें खिलाड़ी की फिटनेस अपडेट

KL Rahul Injury Updates (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त, 2026 गॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है और टीम ने पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद 288 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. लेकिन टीम की इस दौरान एक बुरी खबर भी है, जिससे फैंस टेंशन में है. स्टार बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. वहीं अब उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट सामने आ गया है. आइए जानते हैं कि राहुल की फिटनेस पर क्या अपडेट आया है. 

शानदार लय में नजर आए केएल राहुल

केएल राहुल ने टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 162 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए. लेकिन फिर वो तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने की वजह से वो रिटायर हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए. राहुल के इस तरह से मैदान छोड़ने के बाद उनकी फिटनेस चिंता का विषय बन गई.

राहुल की फिटनेस पर आया बड़े अपडेट

कोच सितांशु कोटक ने पत्रकारों साथ बात करते हुए कहा, राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्हें हर जगह क्रैम्प्स आ रहे थे, लेकिन वो अब पूरी तरह से ठीक हैं. राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की अपनी पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की अहम साझेदारी निभाई. देवदत्त पडिक्कल भी बेहतरीन लय में नजर आए और उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया. 

हालांकि, कोच की अपडेट से ये साफ होता है कि राहुल कोई गंभीर चोट से नहीं जूझ रहे हैं और वो खेल के दूसरे दिन मैदान पर उतर सकते हैं. कोच ने बताया है कि राहुल पूरी तरह फिट हैं और वो खेल में बने रहेंगे. लेकिन राहुल के इस तरह क्रैंप होना, चिंता का विषय है, क्योंकि श्रीलंकाई सरजमीं पर खेलने के अनुभव राहुल के अलावा टीम के अन्य सदस्यों को नहीं है. इसलिए राहुल का टीम में रहना काफी जरूरी भी है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement